Essen: Neue Palästina-Demo am Limbecker Platz geplant – Polizei schaut ganz genau hin

Wer die Bilder des Islamisten-Aufmarsches vom 3. November in Essen gesehen hat, den könnte diese Meldung beunruhigen – denn am selben Ort, rund um den Limbecker Platz, soll schon am Montag (20. November) die nächste Kundgebung stattfinden.

Diesmal steckt zwar ein anderer Veranstalter hinter der angekündigten Demo – und es sind deutlich weniger Teilnehmer angekündigt, wie die „WAZ“ berichtet. Dennoch ist die Polizei Essen – nach den Wellen, die die Versammlung vor zwei Wochen landesweit geschlagen hat – natürlich gewarnt.

Essen: Nächste Pro-Palästina-Demo am Limbecker Platz

Die Versammlung am 3. November war als „Pro-Palästina-Demo“ angekündigt worden – am Ende jedoch forderten die rund 3.000 Teilnehmer die Errichtung eines Kalifats, schwenkten Flaggen mit Symbolen, die an den IS oder die Taliban erinnern (>> DER WESTEN berichtete). Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen sprach gar von „Islamisten, Antidemokraten und Judenhassern“.

Die Bilder vom 3. November 2023 werden die Essener so schnell nicht wieder vergessen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch die Demo am Montagabend steht laut „WAZ“ unter dem Motto: „Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes. Nein zum Staatsterror der israelischen Regierung! Nein zum Terror der Hamas!“. Sie soll um 18 Uhr vor dem Limbecker Platz beginnen.

Veranstalter betont: „Kein Platz für Rassismus und Antisemitismus“

Laut Polizei sind bisher lediglich 50 Teilnehmer angemeldet. Die Behörde habe bereits entsprechende Auflagen erteilt. Zur Erinnerung: Bei der Demo am 3. November waren 1.500 Teilnehmer angemeldet – erschienen sind am Ende rund 3.000 Personen.

Veranstalter ist diesmal das „Internationalistische Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg“ aus Essen. Die Organisatoren betonen: „Rassistische, antisemitische Beiträge haben dabei selbstverständlich keinen Platz.“

