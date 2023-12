Essen: Mann parkt Porsche in Einfahrt – am nächsten Morgen trifft ihn der Schlag

Der Schreck fuhr ihn in alle Glieder: Ein 59-Jähriger erlebte in Essen-Kettwig am frühen Samstagmorgen wohl den Schock seines Lebens.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Falls helfen können. Möglicherweise handelt es sich um einen oder mehrere Serientäter!

Luxus-Porsche aus der Einfahrt gestohlen

Gegen 21 Uhr parkte der Mann am Freitagabend seinen Porsche direkt neben seinem Haus in Essen. Es war eine kurze Nacht für ihn, denn schon um 4.30 Uhr ging er wieder zur Einfahrt. Doch das Auto ist in der Zwischenzeit unbemerkt verschwunden! Jemand hatte den Luxs-Porsche gestohlen.

Es handelt sich um einen Porsche 911 Targa 4 GTS. Die Polizei Essen beschreibt das Fahrzeug näher so: Schwarze Felgen, Spiegel aus Carbon und Alcantara-Sitze mit roten Nähten. Als Neuwagen kostet der Wagen ab 177.000 Euro. Der Wagen weckte die Begehrlichkeiten von Kriminellen.

Porsche-Bande schlug schon mehrfach im Süden von Essen zu

Ein Verdacht liegt nahe: Die Porsche-Bande könnte wieder zugeschlagen haben! In den vergangenen Jahren verschwanden mehrere hochwertige Porsche-Fahrzeuge im Bredeney und Rüttenscheid (wir berichteten). Im Oktober 2023 wurde erneut im Stadtteil Rüttenscheid ein brauner Porsche 911 SC aus den 1970er-Jahren entwendet. Nun ein neuer Sportwagen-Diebstahl im Süden von Essen!

Deshalb sucht die Polizei Essen jetzt Zeugen, die im Bereich der Straßen Icketener Straße, Karl-Juch-Straße und Im Winkel auffällige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0201 / 8290 melden.

Ob der Fall und damit die Serie an Diebstählen endlich aufgeklärt werden kann? Porsche-Besitzer in der Stadt sollten jedenfalls auf der Hut sein.