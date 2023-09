Ruhrgebiet: Luxuswagen verunglückt ++ Polizei steht vor einem Rätsel

Schwerer Unfall in der Nacht von Mittwoch (20. September) auf Donnerstag im Ruhrgebiet. Nach Informationen von DER WESTEN ist ein Fahrer mit seinem Porsche Cayenne S in der Dunkelheit auf der Wittener Straße in Witten verunglückt.

Ein Autofahrer wurde Zeuge der dramatischen Ereignisse und alarmierte den Rettungsdienst kurz vor 1.30 Uhr. Als die Rettungskräfte am Unfallort im Ruhrgebiet eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Fahrzeugtrümmer lagen quer über die Straße verstreut. Ein Insasse hatte es zu diesem Zeitpunkt aus eigener Kraft aus dem Luxus-SUV geschafft – ein anderer lag bewusstlos im Auto.

Ruhrgebiet: Luxuswagen rast gegen Baum

Wie die Polizei Bochum mittlerweile bestätigte, ist der Porsche Cayenne in einer leichten Linkskurve der Wittener Straße auf Höhe der Hausnummer 170 von der Fahrbahn abgekommen. Der Luxuswagen geriet hinter die Leitplanke und raste mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum.

+++ Bochum: Beliebtes Geschäft schließt nach Jahrzehnten – Kunden und Mitarbeiter geschockt! +++

Zunächst hieß es, dass beide Insassen (28 und 33) sich beim Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hätten. Mittlerweile spricht die Polizei von zwei Schwerverletzten. Beide Männer kamen nach einer ersten Versorgung am Ort des Geschehens mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Polizei rätselt über Unfall im Ruhrgebiet

Wie es zu dem Unfall mitten in der Nacht kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Einsatzkräfte der Polizei forderten Spezialkräfte eines Verkehrsunfallteams der Polizei Düsseldorf an, um der Unfallursache auf den Grund zu gehen.

Mehr Themen:

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden. Mittlerweile ist das Wrack abgeschleppt worden. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.