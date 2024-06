Essen: Schock auf Parkplatz! Audi-Fahrer mit brennbarer Flüssigkeit übergossen – SEK-Einsatz!

Dramatische Szenen am Dienstagabend (11. Juni) in Essen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen bekannt gab, ist ein Essener (55) gegen 22.15 Uhr auf einem Parkplatz am Bonhoefferweg überfallen worden.

Der 55-Jährige hatte nach Einbruch der Dunkelheit gerade seinen Audi A6 abgestellt, als plötzlich zwei Männer auf dem Parkplatz in Essen-Horst auftauchten. Einer der beiden versperrte die Fahrertür, den andere setzte sich auf den Beifahrersitz. Der Horror nahm seinen Lauf.

Essen: Audi-Fahrer fürchtet um sein Leben

Ohne Vorwarnung übergoss der Angreifer den Essener mit einer mutmaßlich brennbaren Flüssigkeit und fuchtelte mit einer Stichwaffe vor seiner Nase herum. Die Botschaft war klar: Das Leben des 55-Jährigen stand auf dem Spiel! Damit der Essener keine Hilfe rufen konnte, riss der Angreifer das Smartphone aus der Halterung.

Geistesgegenwärtig zündete der Essener den Motor, drückte aufs Gas und fuhr gegen ein geparktes Auto auf dem Parkplatz. Der laute Aufprall sollte in der ganzen Nachbarschaft zu hören sein. Daraufhin flüchteten die beiden aus dem Konzept gebrachten Angreifer vom Tatort.

SEK-Einsatz in Essen

Der 55-Jährige ging sofort zur Polizei und zeigte die Tat an. Als Tatverdächtige konnte die Polizei zwei Männer (18 und 41) identifizieren, die an der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet sind. Die Polizei rückte noch in der Nacht mit Spezialkräften an, um die Wohnung zu durchsuchen.

Das SEK konnte das Duo schließlich festnehmen. Eine Mordkommission der Polizei Essen ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beteiligten Personen sich vor dem Zwischenfall gekannt haben. Die Rede ist von einer „konfliktbedingten Beziehungstat“. Die beiden Männer sitzen nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub in Untersuchungshaft.