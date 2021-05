Essen: Tödlicher Friedhof-Streit – Polizei durchsucht DESHALB erneut den Tatort

Essen. Gelingt jetzt in Essen ein durchschlagender Ermittlungserfolg?

Am 14. April ist auf dem Friedhofsparkplatz in Essen-Überruhr ein schwer verletzter Mann (46) gefunden, der später im Krankenhaus verstorben ist. Schnell ist ein Tatverdächtiger (46) festgenommen worden. Er soll das Opfer gekannt haben, stammen wohl aus dem gleichen Ort in Nordmazedonien. Er ist weiter in U-Haft.

Jetzt durchsucht die Polizei Essen den Tatbereich erneut!

Essen: Tödlicher Streit am Friedhof – Polizei durchsucht DESHALB erneut den Tatort

Die großangelegte Durchsuchungsmaßnahme hat am Montagmorgen im Bereich Holthuser Tal zwischen der Langenberger Straße und dem Kommunalfriedhof stattgefunden.

14. April: Tötungsdelikt am Friedhof in Überruhr! Ein Mann wurde bei einem Streit lebensgefährlich verletzt. Foto: Justin Brosch

Ersten Ermittlungen zufolge soll es beim tödlichen Streit um Geld gegangen sein. Die Obduktion hatte ergeben, dass er eine Vielzahl von Verletzungen hatte, die durch stumpfe und scharfe Gewalt hervorgerufen worden sind.

Essen: Finden Beamte neue Beweise?

Eine Einsatzhundertschaft der Polizei ist zum Einsatz gekommen. Laut Polizei sollten die Einheiten weitere Beweismittel im Tatortumfeld finden, darunter eine mögliche zweite Tatwaffe.

Die Tat spielte sich offenbar vor dem Friedhof Überruhr ab. (Symbolbild) Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Durchsuchung ist von der Staatsanwaltschaft veranlasst worden, um sicher gehen zu können, dass bei einer früheren Nachschau nichts übersehen worden sei.

Die Ergebnisse der Durchsuchung ist noch nicht mitgeteilt worden. (at, mg)