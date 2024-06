Essen: Mann reist für Deal aus Hessen an – er ahnt nicht, was ihn erwartet

Großeinsatz der Polizei am Samstag (1. Juni) in Essen. Ein Mann aus Hessen ist bei einem vermeintlichen Deal in eine Falle geraten. Als er dafür nach Essen reiste, warteten am Treffpunkt auf ihn mehrere bewaffnete Männer, die sein Geld wollten.

Es gelang ihm, zu entkommen und die Polizei zu rufen. Doch von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Essen: Mann in Hinterhalt gelockt

Gegen 13:30 Uhr wurde am Samstag (1. Juni) die Polizei über einen Raub in einer Wohnung in Altenessen informiert. Nach ersten Erkenntnissen suchte ein 48-jähriger Mann aus Hessen eine Wohnung in der Straße Wildpferdehut auf, um dort einen Kauf zu tätigen. Doch statt einem Geschäft warteten in der Wohnung mehrere Männer, die mit einem Messer bewaffnet waren. Sie forderten sein Geld. Dem Opfer gelang es, die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu alarmieren.

Die Einsatzkräfte mussten davon ausgehen, dass sich die bewaffneten Täter noch in der Wohnung befanden und sperrten die Umgebung des Tatort und auch einige Zufahrtsstraßen ab. Schließlich drangen die Beamten in die Wohnung ein und trafen dort niemanden an. Im Anschluss wurde die Wohnung durchsucht und die Tatortaufnahme samt Spurensuche durchgeführt. Die polizeilichen Maßnahmen werden noch gewisse Zeit andauern.

In Essen kam es nach einem vermeintlichen Deal zu einem Polizeieinsatz. Foto: Justin Brosch

Polizei sucht dringend Zeugen

Was genau verkauft werden sollte, dazu äußerte sich die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN zunächst nicht. Auch, woher sich die Männer aus dem Deal kennen, steht bislang nicht öffentlich fest.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die um die Mittagszeit verdächtige Beobachtungen auf der Straße Wildpferdehut gemacht haben. Hinweise richten sich Zeugen bitte an die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201 829-0.