Essen: Auto kracht in Ruhrbahn-Bus zum Oktoberfest – viele Verletzte

Schlimmer Unfall in Essen im Stadtteil Bredeney! Am Samstagabend krachte im Kreuzungsbereich Sommerburgstraße/Norbertstraße gegen 18.55 Uhr ein voll besetzter Shuttle-Bus der Ruhrbahn mit einem Audi Q5. Der Bus war auf dem Weg zu einem nahe gelegenen Oktoberfest.

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN angibt, sollen bei dem Unglück 14 Menschen verletzt worden sein, einige davon so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Einsatz dauert über einige Stunden hinweg an. Der Kreuzungsbereich wurde zeitweise voll gesperrt.

Essen: Heftiger Unfall überschattet Oktoberfest

Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück in Essen-Bredeney kommen konnte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Shuttle-Bus der Ruhrbahn auf der Norbertstraße in Richtung Flugplatz Essen/Mülheim zu einem Oktoberfest in Haarzopf unterwegs gewesen sein. Ein Autofahrer war von der Theodor-Althoff-Straße auf die Kreuzung gefahren, als es aus noch ungeklärten Gründen plötzlich zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Der Audi-Fahrer (49) aus Thüringen wurde schwer verletzt, sein junger Beifahrer (11) war eingeklemmt, zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Busfahrer (31) zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch die innere Fahrertür bei dem Crash eingeschlossen, musste befreit werden und kam ins Krankenhaus.

Insgesamt waren rund 60 Personen von dem Unglück betroffen, 14 wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Essener Kliniken gebracht. Wie die Polizei angibt, waren aber alle Personen kurz nach dem Unfall ansprechbar. Neben Rettungsfahrzeugen war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Heftiger Unfall in Essen! Foto: Justin Brosch

Kreuzung nach Unfall in Essen zeitweise gesperrt

Die Unfallaufnahme nach dem schweren Unglück dauerte einige Stunden an. Die Ruhrbahn hatte nach dem Crash einen Ersatzbus bereitgestellt, der die unverletzten Fahrgäste weiter transportierte. Der Kreuzungsbereich musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde nach Angaben einer Polizistin über die Autobahn A52 abgeleitet.

Die Polizei Essen hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da sich viele Personen vom Einsatzort entfernten, bittet die Polizei Zeugen, sich unter 0201 8290 zu melden.