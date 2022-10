Essen: Stromausfall in Rüttenscheid – mit heftigen Folgen für beliebten Laden

Ein Stromausfall hat am Montag (24. Oktober) in Essen zahlreichen Menschen reichlich Nerven gekostet. Insbesondere für einen Betrieb auf der Rüttenscheider Straße geriet der Zwischenfall zum Desaster. Der Laden steht nach dem stundenlangen Stromausfall in Essen-Rüttenscheid vor einem Scherbenhaufen, berichtet die „WAZ“.

Denn genau wie betroffene Anwohner mussten zahlreiche Läden nicht nur auf Licht verzichten. Viel schlimmer jedoch: Ohne Strom fielen logischerweise überall Kühlschränke und Gefriertruhen aus. Der besonders betroffene Gastronom musste seine komplette Ware vernichten. Der Schaden ist immens.

Essen: Rüttenscheid leidet unter Stromausfall

Schon am frühen Morgen gingen die Lichter zwischen der Rüttenscheider Straße 184 und 2014 sowie an der Joseph-Lenné-Straße 1 bis 5 aus. Seitdem arbeite der Netzbetreiber mit Hochdruck an der Lösung des Problems. „Es wird in jedem Fall heute wieder Strom fließen“, versprach eine Sprecherin am späten Nachmittag gegenüber der „WAZ“. Doch bis dahin war es um die Waren in der beliebten Eisdiele „Mörchens Eis“ schon geschehen.

„Ein oder zwei Stunden können wir überbrücken, aber danach ist Schluss, sagte Inhaber Dirk Hermanski der Zeitung. Hunderte Liter Eis und weitere tiefgefrorene Ware sowie Milch seien jetzt verdorben. Es sei nicht der erste Fall dieser Art, so der Gastronom. Den Schaden schätze er auf mindestens 6.000 Euro.

In Essen blieb die Traditions-Eisdiele „Mörchens Eis“ am Montag dicht. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Weitere Läden leiden unter Stromausfall

Betroffene Anwohner werden ein Liedchen davon singen können. Bei den ungewöhnlich warmen Temperaturen für Oktober wurden auch sie unfreiwillig zum Abtauen ihrer Gefriertruhe gezwungen. Wer seine Lebensmittel nicht anderweitig unterbringen konnte, muss damit rechnen, dass sie im Tagesverlauf ungenießbar geworden sind.

Auch die Bäckerei Troll war von dem Stromausfall betroffen. Warum der Laden trotz nicht funktionierender Kasse und kalten Öfen dennoch Brötchen verkaufen konnte und welches Versprechen der Inhaber von „Mörchens Eis" all seinen Kunden macht