Essen: Seniorin (71) beschädigt mehrere Autos – und rast dann in die Ruhr

Schwerer Unfall in Essen-Kettwig! Das hätte auch mit dem Tod enden können: Eine Frau (71) verlor am Sonntagnachmittag (16. April) die Kontrolle über ihr Auto – und landete anschließend mit ihrem Fahrzeug in der Ruhr.

Zuvor beschädigte sie noch insgesamt neun andere Autos, wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Essen: Frau befreite sich aus eigener Kraft

Die Frau konnte sich selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Wie schwer sich die 71-Jährige bei dem Unfall verletzte, konnte die Polizei auf Nachfrage noch nicht sagen.

In Essen landete eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Ruhr. Foto: Justin Brosch

Das Auto wurde mit Feuerwehrtauchern und dem ADAC aus dem Wasser geborgen. Nach Informationen von DER WESTEN hatte die Frau beim Ausparken aus einem Parkplatz zwei Fahrzeuge beschädigt. Im weiteren Verlauf fuhr sie über einen Parkplatz und beschädigte dort ebenfalls mehrere geparkte Fahrzeuge. Schlussendlich landete sie mit ihrem Auto in der Ruhr. Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die schockierte Frau.

Mehr News:

Erst am Samstag (15. April) kam es am Limbecker Platz zu einem schweren Unfall. Ein Krankenwagen-Fahrer wurde am Steuer bewusstlos, raste gegen ein Schild. Mehr dazu hier.