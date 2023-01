Essen: Monatelanges Warten hat ein Ende – Passanten jubeln bei diesem Anblick

Im vergangen Jahr hatte die Baustelle an der Essener Lichtburg für großes Aufsehen gesorgt. Während der Bauarbeiten wurde an der Fassade des Kinos ein riesiges Gerüst aufgestellt. Doch um das Baugerüst herum wurden ein Netz in den Farben der Ukraine als Zeichen der Solidarität gespannt (wir berichteten). Am 24. Februar 2022 waren die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert und hatten einen Krieg begonnen, der nach wie vor noch nicht zu Ende ist.

Mittlerweile sind die Netze in den Farben Blau und Gelb an der Lichtburg zwar noch nicht komplett verschwunden. Dennoch geben die Besitzer jetzt einen ersten Blick auf die Sanierungsergebnisse preis, der vielen Besuchern warm ums Herz werden lässt.

Essen: Lichtburg macht erste Enthüllung

Für die Fassadenarbeiten am Gebäude musste der historische Schriftzug abmontiert werden. Laut einem Bericht der WAZ von vergangenem Jahr umfasste die Sanierung „die Beseitigung von alters- und witterungsbedingten Schäden an der Fassade, den Austausch der metallenen Plattenhalterungen aus der Errichtungszeit sowie den Ersatz von beschädigten Natursteinplatten.“

Damals hatte man aber nur leichte optische Veränderungen an der Fassade angekündigt, denn das alte Gebäude stehe unter Denkmalschutz. Die Besucher dürften gehofft haben, dass sich diese Veränderungen wirklich nur im ganz kleinen Rahmen halten würden.

Monate gingen ins Land, doch nun haben die Lichtburg-Betreiber die Besucher mit einem ersten Update von der Baustelle überrascht. Ein Schnappschuss auf Instagram gibt jetzt schon mal den Anblick auf etwas preis, das Stammgästen bekannt kommen dürfte.

Darin zu sehen: der originale Schriftzug, der noch vor den Bauarbeiten an der Fassade zu sehen war. „Er ist wieder da… unser Lichtburg-Schriftzug“, schrieben die Betreiber. Der alte Schriftzug soll jetzt aber sogar ein modernes Schmankerl aufweisen, dass in Zeiten wie diesen wichtiger denn je erscheint.

Lichtburg setzt auf Energiesparmaßnahmen

Denn im Zuge der Energiekrise hat die Stadt Essen bei dem Schriftzug vorgesorgt. „Im Zuge der Instandsetzung und Sanierung der Außenfassade wurde unser Schriftzug vor über einem Jahr abmontiert. In der Zwischenzeit wurde der Schriftzug auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet“, heißt es auf Instagram.

Der Lichtburg-Schriftzug blieb vor den neugierigen Blicken der Passanten wie diesem nicht lange unentdeckt: „Witzig, gerade heute im Sabu gewesen und mich schon gewundert, warum der mir auffiel“, kommentiert ein Mann den Beitrag. Andere verfallen in absolute Begeisterungs-Rufe: „Sehr schön“, „Das freut mich so sehr“ oder „Endlich“ – für die Besucher des Kinos gibt es kein Halten mehr.

Wann die Sanierungsarbeiten an der Essener Lichtburg komplett beendet sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Zwischenzeit kann sich aber natürlich weiterhin die Wartezeit mit einer Tüte Popcorn und einem Kinofilm vertrieben werden.