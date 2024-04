„Essen Original“ macht es offiziell – DIESER The Voice-Star wird Besuchern einheizen

Langsam aber sicher steht der Mai vor der Tür – und damit auch das „Essen Original“ vom 10. bis 12. Mai 2024. Für Essens größtes Stadtfest werden auch dieses Jahr wieder allerlei Hochkaräter der Musik aufgefahren.

Nun wurde endlich ein weiterer Künstler angekündigt. Viele dürften ihn von der Casting-Show „The Voice of Germany“ kennen.

„Essen Original“ verkündet Headliner-Hammer

Nur noch wenige Wochen bis zum „Essen Original“. Neben Malik Harris und Moguai wurde jetzt sogar ein weiterer Headliner angekündigt. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als „The Voice“-Star Michael Schulte! Der Gesangsvirtuose wird am Freitag, 10. Mai, um 21 Uhr auf der Sparkasse Essen-Bühne auf dem Kennedyplatz der Menge einheizen.

Das Konzert, präsentiert von Radio Essen, ist das einzige „umsonst-und-draußen“-Konzert in Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Schultes aktueller Deutschland-Tour. „Wir sind unglaublich stolz, dass Michael Schulte für uns eine Ausnahme macht. Das wird ein unvergesslicher Abend“, freut sich Geschäftsführer Richard Röhrhoff von der Essen Marketing GmbH in einer Pressemeldung.

Obwohl erst Mitte 30, ist Schulte in der Musikbranche bereits ein „alter Hase“. So nimmt er bereits als Abiturient Cover-Songs mit seiner Gitarre auf und lädt sie bei Youtube hoch – und das mit großem Erfolg. Der Durchbruch gelingt ihm schließlich 2012 durch die Teilnahme an der Casting-Show „The Voice of Germany“, in der er den dritten Platz erzielt.

Das Stadtfest „Essen Original“ bietet in diesem Jahr vom 10. bis 12. Mai auf insgesamt drei Bühnen ein buntes und breit gefächertes Musikprogramm. Komplettiert wird das Begegnungsfest durch die große „Original Essen“-Meile quer durch die Innenstadt. Dort präsentieren sich am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr verschiedene Essener Institutionen und Einrichtungen. Mit Schultes großen Hits wie „Remember Me“, „Waterfall“ oder „Better Me“ wird es bei den Essener Besuchern kein Halten mehr geben.