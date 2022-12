Essen: Streit eskaliert! Mann sticht auf 17-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Ein Clubbesuch in Essen endete für einen Jugendlichen im Krankenhaus! Am Samstagmorgen (10. Dezember) kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Einer von ihnen zog daraufhin sogar ein Messer.

Einer der Angreifer stach mit dem Messer auf einen 17-Jährigen ein. Nun ist der Mann auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Essen: Streit endet in Messerangriff

Nachdem die Clubs seit längerem endlich wieder aufhaben, zieht es die jungen Menschen selbst bei winterlichen Temperaturen in die Stadt. So auch in der Nacht von Freitag auf Samstag in Essen. Fünf junge Männer verließen in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr einen Club am Kopstadtplatz.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Vor der Tür gerieten sie mit einer anderen Männergruppe aneinander. Ihren Aussagen zufolge hätte die Unbekannten sofort Streit gesucht. Nicht lange dauerte es, und die ersten Fäuste flogen. Die Personengruppe habe auf die fünf Männer eingeschlagen und eingetreten. Einer der Unbekannten zog dann plötzlich sogar ein Messer.

Polizei sucht nach Tatverdächtigen

Die fünf Männer ergriffen daraufhin die Flucht, doch ein 17-Jähriger wurde offensichtlich von dem Messer erwischt. Er klagte über Schmerzen im Oberkörper sowie Atemnot, die von einer Stichwunde kamen. Der Jugendliche wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige, der das Messer zog, soll etwa 20-30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Seine Haare trug er zu einem Zopf. Die Polizei Essen sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung. Solltest du den Tatverdächtigen oder seinen Aufenthaltsort kennen, melde dich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen.