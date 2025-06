SEK-Einsatz! Mann aus NRW verschanzt sich mit Machete – plötzlich knallt es heftig

Am Dienstag (24. Juni) kam es in NRW zu einem großen Polizeieinsatz. In Köln-Bocklemünd sollen Zeugen einen mutmaßlich bewaffneten Randalierer (38) gemeldet haben, wie die Polizei berichtet. Sie sollen ihn gegen 11.30 Uhr laut pöbelnd und mit einer Machete in der Hand über die benachbarten Grünflächen laufen sehen haben. Kurz darauf sei der Mann in eines der Mehrfamilienreihenhäuser im Kurt-Weill-Weg gerannt.

Die Polizei habe den Wohnblock in NRW umstellt und die Bewohner aufgefordert, drinnen zu bleiben. Nach etwa dreieinhalb Stunden sei das Spezialeinsatzkommando in die Wohnung des 38-Jährigen eingedrungen, nahm ihn fest und sicherte die Machete.

Polizeieinsatz in NRW – plötzlich knallt es heftig

Auch der „Kölner Stadt Anzeiger“ berichtete über den Einsatz in NRW. „Während des Telefonats mit dem Polizeisprecher vor Ort war im Hintergrund gegen 15.15 Uhr zweimal ein Knall zu hören – möglicherweise der Zugriff“, heißt es dort.

Laut der Zeitung habe man zu diesem Zeitpunkt nicht ausschießen können, dass sich der Mann in NRW möglicherweise selbst etwas antun könnte. Gegenüber der „Kölnische Rundschau“ sagte die Polizei: „Wir ermitteln noch die Hintergründe und sondieren die Lage.“ Doch was ist nach dem Polizeieinsatz mit dem Mann passiert?

Mann wurde von Polizei fixiert

Nach Angaben der Pressemitteilung wurde der Mann in NRW unter Polizeibegleitung einem Arzt vorgeführt, der eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung anregte.

Wieso genau der Mann mit einer Machete herumlief, ist bislang allerdings unklar. Verletzt wurde bei dem Einsatz in NRW niemand.