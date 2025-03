Ruhrgebiet: Polizei-Einsatz endet tödlich – Messer-Angreifer erschossen

Am Montag (17. März) kam es nach Angaben der Polizei Bochum gegen 8.45 Uhr in Herne an der Fritz-Reuter-Straße zu einem Einsatz bezüglich eines „Randalierers“. Nach bisherigem Stand soll eine männliche Person dabei mit einem Messer auf die Polizisten losgegangen sein.

Daraufhin schossen sie auf den Mann. Er wurde kurze Zeit später notärztlich versorgt, starb aber noch am Einsatzort im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Polizei Essen übernimmt Ermittlungen

Die Polizei in Essen übernimmt aus Neutralitätsgründen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum jetzt die weiteren Ermittlungen. Weitere Informationen zu dem Polizei-Einsatz im Ruhrgebiet folgen.