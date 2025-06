Michelle Obama: Urlaub auf Mallorca – doch sie ist nicht alleine

Michelle Obama verbringt erneut ihren Sommerurlaub auf Mallorca. Gemeinsam mit ihren Töchtern Malia Ann und Natasha genießt sie entspannte Tage. Die Ex-First-Lady schätzt die Schönheit und Exklusivität der Insel, die zu ihrem regelmäßigen Sommerziel geworden ist.

Seit dem 18. Juni residieren die drei Frauen auf der luxuriösen Finca X‘arbet, dem Anwesen von James Costos, einem engen Freund der Obamas. Die Anreise erfolgte mit einem Privatjet und 17 Personenschützern – ein Beweis für das öffentliche Interesse und die Sicherheitsanforderungen. Ganz alleine wird Michelle also zu keinem Zeitpunkt der Reise sein. Die Privatsphäre der Familie steht im Mittelpunkt ihres Aufenthalts.

Michelle Obama besucht Freunde auf Mallorca

Das Anwesen der Gastgeber, James Costos und Michael S. Smith, liegt inmitten eines traumhaften Gartens in Llubí. Costos, einst US-Botschafter in Spanien, ist seit der Amtszeit von Barack Obama ein enger Freund der Familie. Michael S. Smith, ein preisgekrönter Innendesigner, gestaltete Teile des Weißen Hauses. Die Familie Obama besucht die beiden Freunde, um das gemeinsame Sommerfest auf der Finca zu feiern.

Schon am ersten Urlaubstag unternahm Michelle Obama mit ihren Töchtern einen Ausflug. Gemeinsam mit ihren Gastgebern besuchten sie den stilvollen „Lobster Club“ in Puerto Portals. Sie kamen mit einer fünf Fahrzeuge umfassenden Entourage und genossen bei sommerlichen Temperaturen die entspannte Atmosphäre. Michelle Obama erschien in einem auffälligen Sommerkleid und bewunderte die Aussicht.

Mallorca ist für Michelle Obama ein Ort der Erholung. Sie unternimmt Ausflüge, besucht traditionelle Handwerksbetriebe und erkundet die Natur. Auch auf Jachttrips und andere Aktivitäten lässt sie sich ein. Die lokale Küche und die Inselkultur begeistern die Familie seit Jahren.

Der ehemalige Präsident Barack Obama hat Mallorca ebenfalls mehrfach besucht. Während er dieses Jahr noch nicht vor Ort ist, überraschte er in der Vergangenheit mit Blitzbesuchen. Auf der Insel nahm er beispielsweise an Golfspielen teil. Michelle Obama zeigt sich weiterhin als Fan Mallorcas, das zum festen Bestandteil ihrer Sommerurlaube geworden ist.

Gemeinsam mit ihren Töchtern genießt die 61-Jährige ihren Sommerurlaub in vollen Zügen. Für die Sicherheit von Michelle Obama ist dank ihrer Entourage bestens gesorgt.

