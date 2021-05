Essen: Seit Donnerstag bietet ein neuer Lieferservice seine Dienste in der Stadt an. Er wirbt mit einem bestimmten Versprechen. (Symbolbild)

Essen: Neuer Lieferdienst kommt in die Stadt – und verspricht tatsächlich DAS

Essen. Seit Donnerstag (6. Mai) ist ein neuer Lieferdienst erstmals in Essen an den Start gegangen!

Das Start-Up „Flink“ spezialisiert sich auf den Online-Kauf von Lebensmitteln und will dabei mit besonders schnellen Lieferzeiten auch in Essen punkten.

Essen: Neuer Service will innerhalb von zehn Minuten Lebensmittel liefern

„Flink“ wirbt damit, online gekaufte Lebensmittel in nur zehn Minuten bis an die Haustür zu liefern. Das soll mithilfe von mehreren kleinen Lagern ermöglicht werden, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und jeweils Kunden in einem Zwei-Kilometer-Radius beliefern.

Der Lieferdienst „Flink“ wirbt damit, Lebensmittel in nur zehn Minuten an die Haustür zu liefern. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Ziel dieses Konzepts sei es, „die Art, wie wir Einkaufen, zu revolutionieren“, teilte Simon Birkenfeld von „Flink“ auf Anfrage von DER WESTEN mit.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Neuer Lieferdienst in Essen: Setzt sich „Flink“ im Ruhrgebiet durch?

Das Community-Feedback auf der Facebook-Seite des Start-Ups ist gespalten. Die einen sind begeistert ob der kurzen Lieferzeit und empfehlen den Service. Andere wiederum kritisieren aggressive Werbekampagnen und die angebliche Rücksichtslosigkeit der „Flink“-Fahrradkuriere, die bei ihren flotten Zehn-Minuten-Lieferungen Fußgänger gefährden würden.

---------------------

Mehr News aus Essen und dem Ruhrgebiet:

Bochum: Chef von Kult-Laden greift Corona-Maßnahmen an – „Bermudadreieck ist tot“

Essener Norden: Händler über hohe Corona-Fallzahlen: „Vielen sind Regeln egal“

Deutsche Post in Duisburg: Corona-Angst – HIER werden keine Briefe mehr zugestellt

---------------------

Der Service ist in NRW bereits in Krefeld, Düsseldorf und Bonn verfügbar. Das Start-Up hat aber auch Neuss, Duisburg, Mülheim und Mönchengladbach als zukünftige Standorte im Blick. (at)