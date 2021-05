Essen: Bekannte Band dreht Musikvideo in Kultkneipe – hier kannst du das Video sehen

Eine bekannte Band aus der Region hat ihr Musikvideo in einer Kultkneipe in Essen gedreht. (Symbolbild)

Essen. Zuletzt schockte das „Don't Panic“ in Essen seine Gäste mit einem kleinen Witz über eine angebliche Schließung >>>hier mehr lesen<<<, jetzt kommt raus: Zuletzt hatte die Kult-Kneipe in der City ganz schön hohen Besuch. Eine bekannte Band aus der Region hat dort ihr neues Musikvideo gedreht.

Im Corona-Lockdown hatte der Club am Viehofer Platz also doch einmal seine Türen geöffnet, um die Düsseldorfer Punkband „Broilers“ zu empfangen. Denn die fünfköpfige Kombo hat für ihren neuen Song „Alles wird wieder ok“ auch in der Punkrock-Kneipe in Essen gedreht.

Essen: Broilers drehen im „Don't Panic“ ihr neues Musikvideo

In dem Song des neuen Albums „Puro Amor“, das sofort auf Platz 1 der deutschen Albumcharts einstieg, wollen die Punkrocker auf die Pleitewelle in der Coronakrise aufmerksam machen. „Unterstützt die kleinen Betriebe und Firmen aus der Nachbarschaft!“, schreiben sie jetzt bei Facebook und teilen dort ihren Musikclip.

Die Punkkneipe aus Essen tritt dort neben 28 anderen kleinen Betrieben auf, die nicht in Vergessenheit geraten wollen. Ab Minute 01:06 kannst du die Szenen dort ansehen. >>>Hier geht es zum Video<<<

Das ist das „Don't Panic“ in Essen:

Das „Don't Panic“ liegt mitten am Viehofer Platz in der Essener Innenstadt

Durch die Boxen schallt Punkrock, Alternative, Rock'n'Roll und Metal

In der Kneipe finden in einem separaten Raum desöfteren kleine Konzerte statt

Auf zwei Etagen finden Gäste Platz, im Sommer auch im Biergarten

Doch nicht nur das „Don't Panic“ darf das Ruhrgebiet vertreten. Auch der Kiosk Blumenstraße in Duisburg oder die Buchhandlung Königshardt in Oberhausen bekommen ihren Auftritt im Video. Der Song macht Hoffnung darauf, dass es eine Zeit nach Corona geben wird. „Alles wird wieder okay“, singt der Frontmann Sammy Amara so oft, dass man es einfach glauben muss.

Auch der ehemalige „Panic Room“ bedankt sich für das kurze Gastspiel bei Facebook „Wenn man im leeren Club einen lieben Gruß von den Broilers vorfindet und einen Teil der Panic-Crew mit vielen anderen Leidgeplagten im neuen Video „Alles wird wieder ok“ betrachtet...Geht nah und auf eine traurige Art doch irgendwie schön! Wir sehen uns wieder in unser aller Wohnzimmer, Aufgeben ist keine Option!“

