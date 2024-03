Essen: MuPa ist dicht – plötzlich gibt es ein Problem

Am Freitag (1. März) hieß es Abschied nehmen in der „Musikpalette“ (MuPa) in Essen. Nach 29 Jahren verabschiedete sich der Betreiber der Kult-Disko, Klaus Koch, in den wohlverdienten Ruhestand. Bei der Closing-Party am Freitag hatten die Feiernden die letzte Chance, noch einmal in der Institution der Essener Nachtszene zu tanzen.

Dem Lockruf unter dem Motto „29 Jahre zu heiß, zu voll, zu laut“ sollten viele folgen. Argumente gab es viele: Freier Eintritt, günstigere Getränke als sonst und eine letzte Chance, die zahlreichen Erinnerungen der letzten Jahrzehnte noch einmal aufleben zu lassen. Jetzt ist die MuPa dicht. Das wirft Fragen auf.

Die MuPa in Essen war bei der Closing-Party gerammelt voll. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service

Essen: MuPa ist dicht – und jetzt?

Wie geht es weiter mit der MuPa? Diese Frage stellt sich die Essener Partyszene, nachdem Betreiber Klaus Koch seinen kurzfristigen Ruhestand verkündet hatte. Einen neuen Mieter gebe es bereits, heißt es (mehr dazu hier >>>). Doch was genau in den Räumlichkeiten der Kult-Disko geschehen wird, das ist noch unklar.

Mehr Themen: Bürgergeld-Empfängerin aus dem Ruhrgebiet platzt wegen ÖPNV der Kragen – „Ich bin so wütend“

Das werde erst in einigen Wochen bekannt gegeben, bestätigte Tim Zaslavski gegenüber DER WESTEN. Der nun ehemalige MuPa-Betriebsleiter äußerte sich auch zu einem weiteren Detail, das Fragen aufwirft. So werden beim Ticketanbieter „Eventim“ weiterhin Tickets für ein Event in der MuPa verkauft, das am 13. April dort stattfinden sollte.

Fragezeichen hinter MuPa-Event

Dabei handelt es sich um ein Event der Tour „iParty-Disney“, die an diesem Tag Halt in Essen machen sollte. Eintrittskarten dafür gibt es bei Eventim auch am Tag nach der Closing-Party noch für 15 Euro. Tim Zaslavski dazu: „Die Disney-Party wird von einem Fremdveranstalter organisiert und ausgerichtet. Im Hintergrund wird bereits an einer Lösung des Problems gearbeitet, sodass die Tickets nicht verfallen.“

Mehr Themen:

Wird das Event verschoben? Findet es womöglich in einer anderen Location statt? Ticket-Inhaber müssen sich wohl noch gedulden, bis es auf diese Fragen konkrete Antworten gibt. Vielleicht gibt es bis dahin aber auch schon mehr Details, wie es in den Räumlichkeiten der MuPa weitergeht.