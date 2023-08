Essen und Mülheim: Ruhrbahn-Linien fallen immer wieder aus – dahinter steckt ein heftiger Grund

Bittere Nachrichten für alle Bus- und Bahnfahrer aus Essen und Mülheim: Immer mehr Ruhrbahn-Linien fallen aktuell aus! Doch hinter dem Ärgernis verbirgt sich ein heftiger Grund.

Das werden Pendler aus Essen und Mülheim mit Sicherheit nicht gerne hören: Die Ruhrbahn schränkt ihr Fahrangebot für einige Zeit ein. Der Grund dafür: Mitarbeiter-Mangel! „In Verbindung mit unserem aktuell höheren Krankenstand als vor der Pandemie zu dieser Jahreszeit sowie einer Leistungsausweitung durch den neuen Nahverkehrsplan am Standort Mülheim haben wir mit personellen Lücken zu kämpfen. Der Markt im Bereich des Fahrpersonals ist schon seit längerer Zeit sehr angespannt und hart umkämpft“, erklärt Ruhrbahn-Geschäftsführer Michael Feller in einer Pressemitteilung.

Essen und Mülheim: Einzelne Fahrten fallen aus

Vor diesem Hintergrund entfallen aktuell einzelne Fahrten im gesamten Verkehrsgebiet der Ruhrbahn. Schwerpunkte sind hier aktuell der Schienenbereich in Essen sowie der Busbereich in Mülheim.

Einzelfahrten können zurzeit von den Aushangfahrplänen an den Haltestellen abweichen. Detaillierte, tagesaktuelle Informationen stehen in der App Zäpp zur Verfügung sowie auf ruhrbahn.de. Auch die elektronischen Anzeigen an den Haltestellen bieten aktuelle Informationen zu den Fahrplananpassungen.

Bundesweiter Mangel an Fahrpersonal

„Wir arbeiten mit vereinten Kräften daran, diese Lage schnellstmöglich wieder für Sie zu verbessern. Wir versuchen zudem, den Ausfall einzelner Fahrten so fahrgastfreundlich wie möglich zu gestalten. Unser Ziel ist es, die Fahrten fortlaufend durchführen zu können, mit denen Schüler nach Hause kommen“, sagt Feller. Doch das Problem besteht nicht nur bei der Ruhrbahn. Bundesweit ist das Fahrpersonal knapp. Bleibt nur zu hoffen, dass sich schnell geeigneter Nachwuchs findet.