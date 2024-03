Essen: Kult-Laden zieht die Reißleine – nach über 60 Jahren!

Wer in Essen und Umgebung sein Zuhause neu einrichten will oder umgezogen ist, für den war hier jahrelang die erste Anlaufstelle: das Design-Möbelgeschäft Becker Einrichtungen. Hier konnten Kunden im Essener Südviertel Möbel und Accessoires kaufen und sich an der riesigen Auswahl und professionellen Beratung erfreuen. Nun ist aber klar: Das Kult-Geschäft muss schließen. Gegenüber der „WAZ“ erklärte die Inhaberin nun die traurigen Hintergründe.

Essen: Kult-Geschäft muss schließen

Ende Mai zieht das Design-Möbelgeschäft Becker Einrichtungen nach über 60 Jahren die Reißleine. Die Altersstruktur im Team sei hoch, Mitarbeiter seien über 50, einige über 60, einer sogar über 70 Jahre alt. Das größte Problem ist jedoch, dass es keine potenziellen Nachfolger gibt. Denn geeigneten Nachwuchs zu finden, das sei schwer, wie Inhaberin Caroline Becker berichtete. Obwohl sie ausbilden, gibt es schon lange keine passenden Bewerber mehr.

Sie hätten einige Initiativen wie Job-Speeddating ausprobiert, doch auch das habe keinen geeigneten Bewerber gebracht. Aussagen wie „Ich will nur in der Lampenabteilung arbeiten“ sind eben nicht gerade im Arbeitsalltag förderlich. „Der Bewerbermarkt hat sich wirklich total geändert“, erzählt die Inhaberin der „WAZ“.

Bei Kunden beliebt

Dabei kann sich das Möbelgeschäft in Essen nicht mal über mangelnde Kundschaft beklagen. Sowohl die Nachfrage nach Beratung beim Möbelkauf als auch der Wunsch nach hochwertigen Möbeln sei unverändert hoch. „Wir haben viele Kunden, die uns seit Jahren verbunden sind“, berichtet die Inhaberin. Doch ohne den geeigneten Nachfolgern bringt leider auch die beste Kundschaft nichts.

Kunden haben jetzt nochmal die Chance, so richtig zu sparen. Bis Ende Mai gibt es die Möbel zu einem reduzierten Preis.