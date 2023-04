Essen: „Manta Manta“ von Kult-Regisseur zerrissen – „Hohn für das Ruhrgebiet“

Es ist ein Gänsehaut-Anblick gewesen, berichtet Gerrit Starczewski. Zur Premiere von „Manta, Manta – Zwoter Teil“ haben sich am Donnerstag (30. März) nach Angaben des Pottoriginale-Regisseurs fast 120 Manta-Fahrer mit ihren Kult-Karren versammelt. Dazu noch weitere 30 Oldtimer – insgesamt rund 1.000 Zuschauer.

Doch der Anblick konnte den Kult-Regisseur und Star-Fotografen nicht darüber hinwegtrösten, dass von der Filmcrew niemand vor Ort war. Die hatte sich zur Filmpremiere in Köln unter der Woche noch blicken lassen. Zum Manta-Treffen in Essen jedoch nicht. „Das ist für mich ein Witz und fast schon ein Hohn für das Ruhrgebiet“, poltert Starczewski.

Essen: Hartes „Manta Manta“-Urteil

Dass die Weltpremiere des zweiten Teils des Ruhrpott-Klassikers nicht im Ruhrgebiet stattgefunden hat, könne der Regisseur noch nachvollziehen. Schließlich sei die Produktionsfirma Constantin am Kino in Köln beteiligt. „Ein Film, der sich an Pott-Klischees bedient oder gar damit groß geworden ist, sollte auch im Pott Premiere haben“, findet der gebürtige Oberhausener.

Doch das ist nicht das einzige, was den 36-Jährigen stört. Auch der Film (Regie: Til Schweiger) selbst bekommt von dem Ruhrpott-Liebhaber sein Fett weg. Aus seiner Sicht sei der millionenschwere zweite „Manta Manta“-Teil ein Desaster. „Es gibt nicht einen Spruch, der überdauern wird“, findet er. Der Film habe außer dem Kennzeichen HA (Hagen) nichts mehr mit dem Pott zu tun. Starczewskis hartes Urteil: „Der neue Film ist vom Prädikat-Kult so weit entfernt wie RWE von der Meisterschaft!“

Regisseur Gerrit Starczewski (l.), hier neben Pottoriginale-Darsteller VfL Jesus, kritisierte den Schweiger-Streifen hart. (Archivbild) Foto: Joachim Haenisch / Funke Foto Services

„Zu viel Geknutsche, zu wenig Blech“

Auch die Fans des Regisseurs sind sich einig: „Bin zwar kein Fan von ‚Manta Manta‘, kann aber den Unmut total verstehen“, schreibt einer. Ein anderer fasst den Film so zusammen: „Zuviel Geknutsche, zu wenig Blech.“

Diesen Spruch nutzt Gerrit Starczewski als Steilvorlage für die Fortsetzung seines Pottoriginale-Films „Glanz, Gesocks & Gloria“: „Bei mir im Film wird wenigstens noch am Manta geknallt.“ Mehr Ruhrpott geht wirklich nicht…