Heute Abend im TV: Dieser Film ist eine Legende – Kult-Regisseur sorgte für heftige Reaktionen

Wie so oft stellen sich Tausende Menschen die Frage: Was läuft heute Abend im TV? Am Dienstagabend (29. Oktober) ist Auswahl an Programmen wieder einmal riesig. Zuschauer haben also die Qual der Wahl.

Heute Abend ist das TV-Programm eine wilde Mischung aus zahlreichen Genres. Während RTL eine neue Folge vom „Sommerhaus der Stars“ zeigt, läuft in der ARD ein DFB-Pokal-Spiel. RTL2 hat die Sozial-Doku „Armes Deutschland – deine Kinder“ im Angebot. Doch es steht darüber hinaus auch noch ein legendärer Film zur Auswahl.

Heute Abend im TV: „From Dusk to Dawn“ im Programm

Der Sender RTL Nitro hält ab 22 Uhr eine wahre Perle unter den Kinofilmen für das TV-Publikum bereit. Die Zuschauer können sich auf den Kult-Streifen „From Dusk to Dawn“ freuen, wo Schauspieler George Clooney gemeinsam mit Quentin Tarantino zu sehen ist. Der Film von 1996 schlug dabei schon zu seiner Zeit hohe Wellen.

Der Grund: Quentin Tarantino wechselte wieder einmal die Perspektive. Statt Regie zu führen, schlüpft er in die Rolle des Richard Gecko, der gemeinsam mit seinem Bruder Seth Gecko (gespielt von George Clooney) auf ihrer Flucht nach Mexiko eine blutige Spur hinter sich her und zieht und eine Pastorenfamilie als Geiseln nimmt. Die Reaktionen auf Tarantinos Ausflug in die Schauspielwelt hätte deutlicher nicht ausfallen können.

Heute Abend im TV: Kritische Stimmen gegen Tarantino

Viele Menschen waren sich zum damaligen Zeitpunkt sicher, dass Kult-Regisseur Quentin Tarantino lieber hinter der Kamera bleiben sollte. So urteilte zum Beispiel die Zeitschrift „Cinema“: „’Sin City‘-Regisseur Robert Rodriguez zelebriert einen zitatreichen Mix aus Gangsterroadmovie und Hardcorehorror in höllischen Bildern. Rodriguez’ Kumpel Tarantino (‚Inglourious Basterds‘) ersann derart krasse Schockeffekte, dass sein dilettantisches Schauspiel gar nicht weiter auffiel. […] Fazit: Splatterkult mit grimmigem Humor.“ Darüber hinaus wurde Tarantino 1997 bei der „Goldenen Himbeere“ als schlechtester Nebendarsteller nominiert – eine bittere Klatsche für den Kult-Regisseur.

RTL Nitro zeigt den Kult-Film „From Dusk to Dawn“ mit George Clooney und Quentin Tarantino am Dienstagabend (29. Oktober) ab 22 Uhr im TV-Programm.