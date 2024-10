Heute Abend im TV: Dieser deutsche Film spaltet ein ganzes Land

Auch am heutigen Sonntag wollen Millionen Menschen in ganz Deutschland die Woche mal wieder vor dem Fernseher ausklingen lassen. Die große Frage lautet dann erneut: Was läuft heute Abend im TV?

Krimi-Fans zieht es am Sonntagabend traditionell ins Erste, wo auch am heutigen Sonntag (19. Oktober) mal wieder „Tatort“-Kommissare ermitteln. Doch in unserem TV-Tipp geht es um einen deutschen Film, an dem sich seit jeher die Geister scheiden.

Heute Abend im TV: „Fack Ju Göhte“ bei Sat.1

Die Rede ist von „Fack Ju Göhte“, der heute Abend im TV zu sehen ist. Um 20.15 Uhr zeigt Sat.1 die deutsche Komödie. Wer es nicht pünktlich zur Primetime vor den Fernseher schafft, kann den Film auch ohne Zusatz-Zahlung bei Netflix streamen. Gegen eine zusätzliche Zahlung ist der Film u.a. verfügbar bei:

Amazon Prime Video

Sky Store

Apple TV

Google Play

Magenta

Maxdome

„Fack Ju Göhte“: Worum es geht

In dem Film geht es um Zeki Müller (gespielt von Elyas M’Barek). Kaum wird der Bankräuber aus dem Gefängnis entlassen, lässt er sich als Hausmeister an einer Schule einstellen. Denn er vermutet, dass sich unterhalb der Turnhalle das Geld eines Überfalls befindet.

Wegen eines Missverständnisses wird Zeki jedoch als Vertretungslehrer angestellt. Und plötzlich muss er sich mit pubertierenden Schülern rumschlagen.

Film spaltet das ganze Land

In Deutschland spaltet der Film gewissermaßen die Nation. Viele Menschen waren von dem Comedy-Streifen begeistert. Im Erscheinungsjahr 2013 lockte er rund 5,6 Millionen Besucher in die Kinos – so viel wie kein anderer Film in jenem Jahr.

Doch es gibt auch viele kritische Stimmen, die in „Fack Ju Göhte“ den Inbegriff der Kreativlosigkeit des modernen deutschen Kinos sehen. So seien die plumpen Pointen genauso vorhersehbar wie das Ende. Und mit Elyas M’Barek habe man einen Schauspieler engagiert, der in seiner gesamten Schauspiel-Karriere zu nicht mehr als maximal drei verschiedenen Gesichtszügen fähig war.

Falls du den Film noch nicht gesehen hast und unbedingt wissen willst, zu welcher der beiden Gruppen du zählst, kannst du dir „Fack Ju Göhte“ am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr bei Sat.1 anschauen oder jederzeit bei einem der genannten Streaming-Anbieter.