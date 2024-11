Heute im TV: Ein Mega-Actionfilm – auf seine Fortsetzung warten die Fans seit Jahren

Am heutigen Montagabend (18. November 2024) werden wieder viele Menschen auf der Suche nach einer gelungenen Abendunterhaltung im Fernsehen sein. Welches Angebot sticht heute besonders hervor?

Heute ist der Fernsehabend schlechthin für Bauer sucht Frau-Fans. Sie werden sich zur gewohnten Zeit um ihren Fernseher versammeln, um auf RTL leidenschaftlich die Liebesgeschichten ihrer Bauern verfolgen zu können. In unserem TV-Tipp für den heutigen Abend dagegen geht es um einen besonderen Film für Actionliebhaber. Er ist nicht jede Woche zu sehen und feiert darüber hinaus sein zehnjähriges Jubiläum!

Heute Abend im TV: ,,The Edge of Tomorrow“ bei Kabel 1

Es geht um ,,The Edge of Tomorrow“, einen Military Science-Fiction-Film, der heute um 20.15 Uhr auf Kabel 1 ausgestrahlt wird. Er wurde im Jahre 2014 vom amerikanischen Filmregisseur Douglas Liman gemacht. Bei Science-Fiction Liebhabern kam der Film richtig gut an und erfreute sich zahlreicher positiver Resonanzen. Dennoch kann er aber nicht als ein Spitzenfilm gewertet werden. Dies zeigt sich an seiner Bilanz im Kino: Bei einem Budget von 178 Millionen Dollar erreichte er gerade mal 370 Millionen Dollar an Einnahmen. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass Science-Fiction-Fans so lange schon nach dem zweiten Teil sehnen müssen.

Überzeugend ist dagegen seine prominente Starbesetzung. So ist Schauspiellegende Tom Cruise dort in einer Hauptrolle als Major William ,,Bill“ Cage und die britisch-amerikanische Schauspielerin Emily Blunt als Sergeant Rita Vrataski vertreten.

,,The Edge of Tomorrow“: Unerbittlicher Kampf gegen Aliens

Im Actionklassiker geht es darum, dass eine Alienart namens Mimics einen großen Teil Europas erobert und die Menschheit ermordet. In seiner Rolle als Major William ,,Bill“ Cage stellt sich Tom Cruise den bedrohlichen Kreaturen und wird dabei sogar selbst mit dem Leben bezahlen. Daraufhin gerät er aber immer wieder in eine Zeitschleife.

Der Major erwacht permanent am Vortag und sagt den blutrünstigen Aliens erneut den Kampf an. Durch jede Wiederholung lernt er immer mehr dazu und seine Kampffähigkeiten verbessern sich. An seiner Seite wird bald Sergeant Rita Vrataski mit in die Schlacht ziehen. Wird es den beiden Kriegern gelingen, die Welt zu retten?

Zweifache Überraschung für eingefleischte Fans

Science-Fiction-Fans können sich durch ihren Klassiker am Montagabend um 20.15 auf Kabel 1 an spannende Fernsehabende mit ihren Liebsten von vor zehn Jahren zurückerinnern. Außerdem können sie ihn nochmals in ganzer Länge genießen. Doch damit nicht genug! In einem Interview mit „Empire“ erhöhte Regisseur Douglas Liman jetzt nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Comeback und einen zweiten Teil von ,,The Edge of Tomorrow“ geben könnte.

Gleichzeitig ging er auf Spekulationen ein, dass es keine Fortsetzung geben würde: ,,Nein, wir [Tom Cruise und er] reden immer wieder darüber“, sagt er. Die beiden Amerikaner haben nach einem wiederholten Anschauen des Filmes realisiert, dass der Film sie immer noch sehr begeistere. Die Vorfreude der Fans dürfte sich derweil noch mehr erhöhen, dass es nach Darstellerin Emily Blunt schon ein Skript für die Fortsetzung des Science-Fiction-Films geben solle. Konkrete Informationen zu einem Datum lägen aber noch nicht vor.

Eins ist aber noch wichtig zu erwähnen: Sollten Fans heute verhindert sein und ,,The Edge of Tomorrow“ nicht genießen können, gibt es keinen Grund zur Enttäuschung. Der gesamte Film ist online bei Joyn verfügbar und kann bequem jederzeit gestreamt werden!