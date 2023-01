Essen: Drama bei Polizei-Einsatz! Mann stürzt auf Flucht aus 4. Stock – tot!

Ein Kriminalfall in Essen nahm am Mittwoch (11. Januar) ein tödliches Ende. Eigentlich waren Polizisten zu einer Wohnung nach Altenessen-Süd ausgerückt, um einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen zu vollstrecken. Doch als wenig später die Freundin des Verdächtigen aufmacht, teilte sie den Ermittlern Schockierendes mit.

Denn als der Gesuchte die nahenden Beamten sah, ergriff er kurzerhand die Flucht. Doch da es aus der Wohnung in Essen nur wenig Entkommen war, flüchtete er über den Balkon – diese Aktion sollte er mit dem Leben bezahlen.

Essen: Mann stürzt aus 4. Stock

Die Beamten der Polizei Essen haben wohl schon vieles erlebt. Aber dieses Drama, dass sich am Mittwoch um 7.30 Uhr morgens in Essen-Altenessen-Süd abspielte, dürfte auch sie schockiert haben: Ein 30-Jähriger wollte sich den Beamten nicht stellen. Anstatt sich in der Wohnung zu verbarrikadieren, wollte er die Flucht ergreifen. Das Problem: Die Wohnung lag im vierten Stock.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

In seiner Not sah der Mann wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als über den Balkon zu entkommt. Dabei sei der so schwer hinabgestürzt, dass er sich schwerste Verletzungen zuzog. Die Rettungskräfte konnten ihn vor Ort zwar noch reanimieren. Wenig später erlag der Flüchtige aber im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Essen: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Als die Polizei in Altenessen-Süd vor der Wohnungstür des Verdächtigen ankam, konnte ihnen die schockierte Lebensgefährtin nur noch die unglaubliche Nachricht über den Verbleib ihres Freundes überbringen: Laut einer Mitteilung der Polizei sei der Mann nach ihrer Aussage vom Balkon gefallen.

Noch mehr News:

Ob der 30-Jährige vom Balkon gesprungen war oder es sich um einen folgenschweren Unfall handelte, untersucht jetzt die Polizei Essen. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, haben die Beamten nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.