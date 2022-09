Essen: Mann wird brutal in Auto gezerrt – rätselhafte Entführung durch Unbekannte

Heftige Szenen in Essen!

Am Freitagabend, dem 23. September, lauerten zwei Unbekannte einem 30-Jährigen im Hausflur auf. Sie zerrten ihn in einen vor dem Haus geparkten Wagen, stülpten ihm einen Sack über den Kopf. Was sie dann taten, setzte dem ganzen noch die Krone auf.

Die Polizei Essen und Mülheim sucht nun nach den Tätern und Zeugen, die Hinweise liefern können.

Essen: Mann im Hausflur überfallen und entführt – dann überlassen sie ihn sich selbst

Gegen 18 Uhr hatten zwei Unbekannte den 30-Jährigen an der Schürenbergstraße überwältigt. Sie gaben sich als LKA-Beamte aus, schlugen, würgten und fesselten den Mann. Dann zerrten sie ihn auf die Straße, wo ein Mercedes-SUV wartete. Darin saß noch ein dritter Täter.

Sie bugsierten ihr Opfer ins Auto und zogen ihm einen Beutel über den Kopf. Nachdem sie ihm Schlüssel und Handy entwendet hatten, ließen sie ihn eine gute halbe Stunde später wieder raus. Allerdings setzen sie ihn in Ratingen am Baumschulenweg ab, wo sie ihn eine Böschung hinunterstießen.

Essen: Männer entführen und berauben Mann – dann lassen sie ihn wieder frei

Der Mann rappelte sich auf und traf an der Kölner Straße auf zwei Spaziergänger. Diese bat er um Hilfe. Die Spaziergänger riefen umgehend die Polizei und konnten noch sehen, wie der Fluchtwagen in Richtung A52 davonraste.

Bei den drei Unbekannten soll es sich um kräftige, breitschultrige Männer handeln. Einer habe eine Glatze und ein auffälliges Tattoo am linken Hals. Die anderen sollen Sturmhauben oder Ähnliches übergezogen haben.

Mehr Nachrichten aus Essen:

Das Kriminalkommissariat 13 sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern liefern können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0201 829 0 melden.