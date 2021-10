Essen: Mann verguckt sich am Hauptbahnhof in fremde Frau – das sollte er bitter bereuen

Da flogen die Funken in Essen! Am späten Sonntagabend wurde ein 35-Jähriger am Hauptbahnhof in Essen von einer Frau angesprochen.

Doch anstatt sie näher kennenzulernen, sollte er bald Bekanntschaft mit zwei ihrer Komplizen machen.

Essen: Frau verführt Mann am Hauptbahnhof – dann wird er überfallen

35-Jähriger hat unschöne Begegnung am Hauptbahnhof Essen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Udo Gottschalk

Gegen 23 Uhr meldete der 35-Jährige aus Ebermünde der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Essen, was ihm da gerade geschehen war. Eine unbekannte Frau hatte ihn dort angesprochen und wollte „näheren Kontakt“ mit ihm haben. Dafür gingen die beiden in Richtung Helbingstraße.

Doch wenig später wurde sein Treffen mit der Unbekannten bereits von zwei Männern gestört. Die bedrohten den Hessener plötzlich mit einer zerbrochenen Glasflasche und verletzten ihn dabei am linken Unterarm. Danach verschwanden sie mit dem Rucksack und dem Handy ihres Opfers in unbekannte Richtung. Insgesamt wurden ihm Wertsachen für 80 Euro gestohlen.

Seine Wunde wurde umgehend von den Einsatzkräften behandelt, der Mann wollte jedoch nicht weiter versorgt werden. Die Bundespolizei erhob ein Strafverfahren wegen des schweren Raubes. Allerdings bitten sie Zeugen nach weiteren Hinweisen zur Tat. Unter der Telefonnummer 0800 6 888 000 können sich diese kostenlos melden. Die Polizei Essen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. (mbo)