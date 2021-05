Essen-Kray: Vater tötet seine Töchter (4,5) und sich mit mehreren Messerstichen

Essen. Fürchterlicher Fund in Essen-Kray!

In einer Wohnung an der Bonifaciusstraße fand die Polizei Essen am Sonntagmorgen die Leichen eines erwachsenen Mannes und zweier Mädchen (4,5).

Essen: Schock-Fund! Polizei entdeckt drei Leichen in Wohnung

Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Eine 31-jährige Essenerin wollte zurück in die Wohnung zu ihrem 32-jährigen Lebensgefährten und ihren zwei Töchtern (4,5). Sie hatte zuvor die Nacht bei einer Freundin verbracht. Als sie nicht hineinkam, rief sie die Polizei.

In Essen-Kray sind ein Mann und seine beiden Töchter (4 und 5) tot aufgefunden worden. Foto: Justin Brosch

Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür aufbrach, entdeckten die Beamten drei Leichen. Dabei handelte es sich um den Mann und die beiden gemeinsamen vier und fünf Jahre alten Töchter.

--------------

Mehr aus Essen:

--------------

Die 31-jährige Essenerin wurde noch vor Ort von Notfallseelsorgern betreut und befindet sich weiter in Behandlung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Mordkommission eingerichtet.

Die Leichen konnten mittlerweile obduziert worden. Damit steht fest, der 32-Jährige tötete seine beiden Töchter und anschließend sich selbst mit mehreren Messerstichen.

Damit sind die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen, teilt die Polizei Essen mit. (at)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.