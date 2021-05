Essen: OB Kufen mit großer Ankündigung – „Möchte etwas entstehen lassen, was es so in Deutschland noch nicht gibt“

Essen. Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hat große Pläne für Essen!

Konkret geht es um einen Stadtteil im Norden von Essen. „Ich möchte in Stoppenberg etwas entstehen lassen, was es so in Deutschland noch nicht gibt und Vorbild für andere Städte sein kann“, teilt Kufen mit. Was steckt hinter dieser Ankündigung?

Essen: OB Kufen verkündet große Pläne für den Essener Norden

Ganz prinzipiell soll in Stoppenberg ein neues Gesundheitszentrum entstehen – auf dem Gelände des ehemaligen St.-Vincenz-Krankenhauses. Doch was macht diesen Plan so revolutionär?

Die Stadt beschreibt das Gesundheitszentrum als „ein wohnortnahes Angebot für die gesundheitliche Versorgung“ – inklusive einer guten Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Auch das Thema „Smart Hospital“ soll mit Blick auf die Zukunft angegangen werden.

„Die Anforderungen an das Konzept sind klar“, betont Kufen. „Wir wollen die bestehende Struktur der gesundheitlichen Versorgung nicht nur erhalten, sondern mit dem neuen Angebot dauerhaft verbessern. Und klar ist auch: im Gesundheitszentrum wird es auch stationäre Betten geben.“

Gesundheitszentrum soll sogar überregionale Bedeutung haben

Von dem neuen Gesundheitszentrum sollen vor allem die Stadtbezirke 5 und 6 profitieren. Doch damit nicht genug: Bei Bedarf soll von hier aus nicht nur die gesamte Stadt Essen unterstützt werden, sondern auch regionale oder überregionale Hilfe angeboten werden.

Das Gesundheitszentrum soll auf dem Gelände des ehemaligen St.-Vincenz-Krankenhaus entstehen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im Herbst dieses Jahres sollen zudem in Altenessen und Stoppenberg sogenannte „Gesundheitskioske“ eröffnet werden, die als „Schnittstelle zwischen Medizin und Stadtteil“ fungieren sollen. (at)