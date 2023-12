Essen: Anwohner unter Schock! Beliebte Institution muss plötzlich schließen

Was für ein Schock für Anwohner aus Essen! Plötzlich muss eine beliebte Institution die Schotten für immer dicht machen. Kunden stehen vor verschlossener Türe.

Das ist ein echter Schlag für zahlreiche Sportsfreunde: In Essen musste ein Fitnessstudio nach über 30 Jahren von einem Tag auf den anderen urplötzlich schließen!

Essen: Fitnessstudio informiert per Aushang am Eingang

Wie die „WAZ“ berichtet, handelt es sich dabei um das Studio „GO Fitness Vita Sport“ am Zehnthof in Essen-Kray. „Trotz langer und aufopfernder Verhandlungen mit unserem Vermieter, konnten wir noch keine tragbare Lösung für unseren Betrieb finden und müssen daher sehr kurzfristig am Mittwoch, 15. November 2023, schließen“, steht in einem Aushang am Eingang.

„Die Nachricht hat alle überrascht. Auch mich, denn normalerweise bin ich ganz gut informiert“, berichtet Claudia K. Die 58-Jährige gehörte zur absoluten Stammkundschaft, schloss ihren Vertrag vor mehr als 20 Jahren ab.

Zahlreiche Senioren gehören zur Stammkundschaft

1988 wurde das „GO Fitness“, wie es damals noch hieß, von Martin D. im Globus-Center in Essen-Steele gegründet. 2001 siedelte es nach Kray über. Doch jetzt ist erst einmal Schluss. Auf der Betreiber-Homepage wird den Kunden allerdings noch Hoffnung gemacht. „Gleichzeitig haben wir aber nicht aufgegeben und verhandeln eine Lösung, um den Betrieb zu erhalten. Alle News versenden wir per E-Mail oder zeigen sie auf unserer Homepage.“ Doch einen weiteren Eintrag gibt es dort nicht.

Weil zu den „GO Fitness Vita Sport“-Kunden zahlreiche Senioren gehören, die das Studio gerne als Anlaufpunkt für soziales Miteinander nutzten, wurde eine Whatsapp-Gruppe ins Leben gerufen – so sollen sich die Sportsfreunde nicht vollständig aus den Augen verlieren.

Es gibt einen Plan B

