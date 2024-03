Essen: Feuer-Drama mitten in der Nacht – Hausbewohner können nicht flüchten

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Essen! Mitten in der Nacht zu Samstag bricht in einem Wohnhaus im Stadtteil Kray plötzlich Feuer aus. Das Drama überrascht die Menschen im Schlaf.

Es brennt im Keller, schnell zieht der Rauch durch das Treppenhaus. Menschen in den Wohnungen können nicht mehr ins Freie entkommen. Zu groß wäre die Gefahr, giftige Gase einzuatmen.

Essen: Plötzlich brennt es im Keller

So schildert die Feuerwehr Essen die ersten Minuten: Um 1.35 Uhr am Samstagmorgen (2. März) sei die Leitstelle der Essener Feuerwehr über den Notruf 112 von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Achternbergstraße in Essen-Kray über einen Kellerbrand informiert worden. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Kray alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang massiv Brandrauch aus dem Keller. Das Treppenhaus war stark verraucht. An den Fenstern im ersten Obergeschoss standen verängstigte Menschen, denen der Weg ins Freie durch den Rauch versperrt war. Bereits während einer ersten Erkundung des zweieinhalbgeschossigen Gebäudes gelang es Einsatzkräften, eine Anwohnerin aus einer Erdgeschosswohnung auf der Gebäude-Rückseite herauszuführen und in Sicherheit zu bringen.

In Essen-Kray brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses, massiver Rauch quoll aus dem Gebäude. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen im Einsatz. Foto: WTVnews Essen

Dann ein banger Moment! Bei einer weiteren Wohnung war nicht sicher, ob die Bewohnerin zuhause war, sodass diese Wohnung unverzüglich kontrolliert werden musste. Die Einsatzleitung setzte zur Menschenrettung mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten ein, die den verrauchten Treppenraum kontrollierten und die Wohnung im Erdgeschoss durchsuchten. Diese Suche verlief glücklicherweise ohne Ergebnis. Die beiden Bewohner am Fenster im ersten Obergeschosses wurden betreut, bis Einsatzkräfte eine Leiter in Stellung bringen und in die Wohnung einsteigen konnten.

„Man kann von Glück sprechen“

Eine Kontrolle mit Messgeräten ergab, dass die Wohnung zum Glück nur leicht verraucht war und sich keine größere Menge an giftigen Gasen angereichert hatte. Somit konnten die Menschen gemeinsam mit einem Feuerwehrmann bleiben. Mehrere andere Hausbewohner wurden in einem Rettungswagen betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. „Insgesamt kann man von Glück sprechen, dass niemand durch das Brandereignis verletzt wurde“, betont die Feuerwehr Essen.

Parallel zur Menschenrettung lief im Keller die Brandbekämpfung. Dabei gelang es einem Löschtrupp unter Atemschutz, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen. Im weiteren Verlauf wurden Abluftöffnungen in dem Gebäude geschaffen und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Ursache das nächtliche Brand-Drama ist unklar. Womöglich kam es zu einem technischen Defekt im Keller. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. Alle Wohnungen in dem Gebäude sind mit Ausnahme des Kellers weiterhin bewohnbar.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray, mehreren Sonderfahrzeugen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie dem Führungsdienst der Feuerwehr Essen für rund zwei Stunden im Einsatz.