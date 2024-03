Kitas in Essen: Droht jetzt der nächste Streik? Eltern schwant Übles

Wer in der Corona-Zeit ein Kind im Kita-Alter hatte, wird sich noch mit Schrecken daran erinnern, wie es ist, wenn die Kids nicht betreut werden können. Eltern, die beide arbeiten, haben kaum eine Wahl: Sie müssen ihren Nachwuchs in die Kita schicken. Und die Kinder haben dort normalerweise auch eine Menge Spaß. Doch der Spaß ist für viele Kita-Mitarbeiter schon lange vorbei. Fachkräftemangel und viele andere Probleme machen ihnen das Leben schwer.

Daher wäre es auch kaum verwunderlich, wenn die Erzieher in den Streik treten würden. Die Kitas in Essen haben jetzt einen Plan. Doch führt der wirklich zum Streik? Eltern schwant nichts Gutes.

Kitas in Essen: Die Situation ist prekär

Unter dem Motto „Es donnert in den Essener Kitas“ lädt Verdi die Erzieher aus den Kitas in Essen zu einer Mahnwache ein. Diese findet am Donnerstag (7. März) in der Essener Innenstadt statt. Und sie soll nur der Auftakt einer ganzen Reihe von Mahnwachen sein. Bis einschließlich Juli sollen die Veranstaltungen jeden ersten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr am Burgplatz über die Bühne gehen. Zum Auftakt spricht Silas Haake, Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher des Bündnis 90/die Grünen im Rat der Stadt Essen, zu den Demonstrierenden.

Die Gewerkschaft versucht schon seit Längerem die prekäre Situation in den Kindertagesstätten zu verbessern. Dazu Daniela Arndt, Gewerkschaftssekretärin im Verdi-Bezirk Ruhr-West: „Fachkräftemangel, nicht auskömmliche Finanzierung, die Herausforderung von inklusiver Arbeit und nicht zuletzt fehlende Kita-Plätze führen dazu, dass nicht jedem Kind die gleichen frühkindlichen Bildungschancen garantiert werden können. Deshalb ist es notwendig, die politischen Entscheider*innen auf diese Situation laut und deutlich aufmerksam zu machen.“

Kitas werden laut

Die Belastung für die Mitarbeiter, die Eltern und die Kinder in den Kitas in Essen sei enorm. Und da aus Verdi-Sicht die bisherigen Maßnahmen und Appelle an die Landesregierung keine Wirkung zeigten, müsse man nun lauter werden und an die Öffentlichkeit gehen.

Ob die Mahnwachen eine Veränderung bringen und ob es sogar in einem Streik der Kitas enden könnte, wird die Zeit zeigen. Eltern und Kinder bleiben auf jeden Fall hellhörig.