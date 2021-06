Essen: Drama! Kind (3) stürzt aus dem Fenster, Vater hinterher – beide schwer verletzt

Drama in Essen am Wochenende. (Symbolbild)

Dramatischer Vorfall in der Stauderstraße in Essen!

In Essen-Altenessen fiel ein Kind aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Um Schlimmeres zu verhindern, sprang der Vater hinterher.

Essen: Junge stürzt aus zweitem Stock

Der dreijährige Junge spielte laut Angaben der Polizei Essen am Samstag um 22 Uhr im Zimmer seines älteren Bruders. Als er einen Augenblick unbeobachtet war, kletterte er auf die Fensterbank des geöffneten Fensters.

Daraufhin muss er das Gleichgewicht verloren haben, fiel aus dem zweiten Stock.

Essen: Sohn fiel auf Vordach – Vater sprang hinterher

Der Junge hatte Glück im Unglück, denn er fiel auf ein Vordach auf Höhe des ersten Stockwerks. Dies federte den Sturz ab und konnte somit schlimmere Verletzungen verhindern.

Essen: Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Der 48-jährige Vater, der von den Schreien seines jüngeren Sohnes aufmerksam wurde, sprang er kurzerhand hinterher. So wollte der Mann eingreifen, damit sein Kind nicht auch noch vom Vordach fiel und sich noch mehr verletzte.

Am Sonntagabend ereignete sich in Altenessen ein tragischer Unfall: Ein Dreijähriger fiel aus einem Fenster im zweiten Stock. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Die beiden Schwerverletzten wurden von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.

Die Polizei Essen hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls aufgenommen. (ali)

Weiteres Drama am Wochenende in Altenessen

Der Fenstersturz war leider nicht das einzige Drama in Essen am Wochenende. Am Sonntag ist außerdem ein Streit in Altenessen eskaliert. Womöglich spielte eine Axt eine Rolle. Erfahre hier mehr >>>