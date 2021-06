Essen: Axt-Attacke in Altenessen? Streit zwischen zwei Männern eskaliert und wirft Fragen auf

Was sich am Sonntagabend in Essen abspielte, grenzt an einen äußert mysteriösen Vorfall.

In Essen, genauer gesagt in Altenessen in der Gladbecker Straße, soll ein Mann einen anderen nach einem Streit am Kopf schwerverletzt haben – allerdings scheinen die Zeugenaussagen nicht übereinzustimmen.

Essen: 62-Jähriger soll 45-Jährigen nach Streit attackiert haben

Der Notruf ging am Sonntagabend gegen 23.27 Uhr bei der Polizei und beim Rettungsdienst ein. Der Grund: Ein Streit zwischen zwei Männern in der Gladbecker Straße in Essen-Altenessen, die sich kannten, sei eskaliert.

Zunächst hieß es sogar, dass eine Axt oder ein Hammer als Tatwaffe involviert gewesen sei und ein Tatverdächtiger das Opfer damit am Kopf getroffen haben soll.

Essen: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Als die Beamten mit vier Streifenwagen am Tatort ankamen, ging die Suche nach dem vermeintlichen Täter los. Schließlich war es den Polizisten möglich, den vermeintlichen Angreifer im Mehrfamilienhaus zu überwältigen und als Tatverdächtigen vorerst mitzunehmen, wie die Polizei berichtet.

Ein Tatverdächtiger des Vorfalls in Essen konnte vorläufig festgenommen werden – wurde mittlerweile aber wieder freigelassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Der verletzte 45-jährige Mann lehnte ab, von den Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht zu werden.

Essen: Einschätzung des Ausmaßes des Vorfalls noch nicht bestätigt

Nach neuen Erkenntnissen wurde der Tatverdächtige wieder freigelassen. Die Behauptung, dass eine Axt oder ein Hammer von einem der Beteiligten zum Einsatz kamen, konnte von der Polizei gegenüber Der Westen nicht bestätigt werden. Mehrere mögliche Tatwaffen konnten aber, laut Polizei, in der Wohnung des 62-Jährigen sichergestellt werden.

Der Grund: Die Aussagen der vier Anwesenden (die zwei Beteiligten und zwei Zeugen) stimmen nicht überein, wie die Polizei Essen mitteilte.

Derzeit liegt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor. (ali)