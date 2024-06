Essen: Leerstand in der City droht! Geschäft am Limbecker Platz schließt bald

In der Innenstadt in Essen wird demnächst ein weiteres beliebtes Geschäft schließen. Damit wird das riesige Ladengeschäft am Limbecker Platz bald leer stehen, und einen Nachmieter zu finden, wird nicht so leicht, wie man denkt.

+++ Limbecker Platz in Essen: Jetzt herrscht Gewissheit! Traditionsladen macht dicht +++

Der beliebte Möbelhändler Maisons du Monde wird demnächst in Essen für immer seine Türen schließen. Seit einiger Zeit ist bereits der Ausverkauf im Gange und das Geschäft ist schon deutlich geleert. Mittlerweile wird nur noch im Erdgeschoss geöffnet, da sich im Laden nicht mehr so viele Waren befinden.

Essen: Ende für das beliebte Möbelgeschäft

Am Samstag (15. Juni) soll dann schlussendlich der letzte Tag für Maisons du Monde in Essen sein. Wie die WAZ berichtet, sind die Gründe für die Schließung unbekannt, aber auf Anfrage hat das Unternehmen „verwaltungstechnische Gründe“ genannt. Allgemein scheint das Unternehmen momentan einige Filialen in den Innenstädten zu schließen. So wurden ebenfalls Geschäfte in Leipzig, Köln, Hamburg und Dortmund geschlossen. Die Filiale im Ruhrpark in Bochum bleibt jedoch bestehen.

Was genau nun mit dem riesigen Geschäft am Limbecker Platz in Essen passieren soll, ist immer noch nicht geklärt. Da es sich um eine sehr große Fläche handelt, die sich auf drei Etagen erstreckt, wird es nicht einfach, einen Nachmieter zu finden. Dies liegt nicht nur an der Größe, sondern heutzutage ist es im Einzelhandel oft nicht mehr attraktiv, Geschäfte auf mehreren Etagen zu verteilen.

Wie es mit dem Gebäude weitergehen soll, bleibt also noch ungewiss. Trotz der guten Lage in der Innenstadt von Essen wird der Eigentümer es nicht leicht haben, eine Nachfolge für Maisons du Monde zu finden. Wie die WAZ berichtet, handelt es sich um einen ausländischen Eigentümer. Dieser hat sich noch nicht zu der Zukunft des Gebäudes gemeldet.

Nachmieter wird schwer zu finden

Das französische Möbelhaus Maisons du Monde ist seit 2014 ansässig in Essen. Neben München war die Filiale in Essen eines der ersten Geschäfte, die in Deutschland aufgemacht haben.

Am Samstag (15. Juni) wird das Möbelgeschäft Maisons du Monde in Essen nun endgültig schließen. Bis dahin kann man noch einmal das Geschäft besuchen und vielleicht bei dem Ausverkauf ein Schnäppchen finden. Was mit dem Gebäude danach passieren wird oder ob diesem der Leerstand droht, wird sich noch zeigen.

