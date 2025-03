Limbecker Platz will bei Hype mitmischen – Kunden sticht es sofort ins Auge

Der Limbecker Platz springt auf den Trend-Zug auf! Seit Jahren werden von Groß und Klein Pokémon-Karten gesammelt. Seit den 90er-Jahren gibt es die japanischen Taschenmonster, bis heute ist der Hype ungebrochen.

Kein Wunder, dass das beliebte Einkaufszentrum in Essen da mitmischt – und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn die Karten von Pokémon wie Pikachu, Glumanda, Schiggy und Co. gibt es nicht einfach so am Kiosk oder in einem Laden zu kaufen. Der Limbecker Platz sorgt da schon mit einem Hingucker, den Kunden nicht übersehen können. Die „WAZ“ ist dem Ganzen mal auf die Schliche gegangen.

Limbecker Platz überrascht mit Automaten

Seit einigen Wochen können nämlich Pokémon-Fans im Limbecker Platz das Sammelkartenspiel aus einem Automaten im Untergeschoss ziehen. Wie DER WESTEN entdeckt hat, ist der Apparat in Blau und mit der Aufschrift „Gate to the Games“ nicht zu übersehen. Schaut man genauer rein, sieht man eine Vielzahl an Pokémon-Kartensets, die das Herz von Sammlern sicherlich höherschlagen lassen. Ab vier Euro kostet ein Päckchen.

Der Limbecker Platz überrascht mit einem neuen Automaten. Foto: DER WESTEN / Laura Merz

Und das kommt bei den Kunden im Limbecker Platz ziemlich gut an. „Meine Mitarbeiter, die dort arbeiten, haben mir gesagt: Das Ding ist die ganze Zeit besucht“, erzählt der Centermanager des Limbecker Platzes, Anastasios Meliopoulos, im Gespräch mit der „WAZ“ und fügt hinzu: „Das ist ein richtiger Trend zurzeit.“ Das beliebte Einkaufscenter in Essen ist nicht der erste Standort in NRW, der solch einen Automaten hat. Auch im Allee-Center in Altenessen findet sich so ein sogenannter „Pokémat“.

Dieser gehört dem 30-jährigen Luca Peters aus Oberhausen. Zwar ist sein Automat von einem anderen Anbieter – ausspucken tut er aber das gleiche. Doch warum sind die Karten aktuell wieder so gefragt? „Viele fangen durch ihre eigenen Kinder wieder an zu sammeln.“ Nostalgie sei hier das Stichwort. Positiver Nebeneffekt für die Automaten in Essen: „Ältere können mehr Geld als Kinder ausgeben.“

