Hunde zerfetzen Katze – wie der Besitzer reagiert, macht fassungslos

Dramatische Szenen in Essen! Ein Mann war mit mehreren Huskys unterwegs, als die Situation plötzlich außer Kontrolle geriet.

Nachdem eine Katze den Weg des Esseners und seinen Hunden kreuzte, bezahlte sie das mit ihrem Leben. Der Besitzer ist sich aber keiner Schuld bewusst.

Essen: Huskys reißen sich von Leine los

Der Mann aus Essen-Katernberg und seine Huskys sind für viele Einwohner keine Unbekannten. Der Essener bietet bereits seit einigen Jahren Touren mit seinen sibirischen Huskys an, bei denen die Vierbeiner einen Wagen statt einen Schlitten ziehen.

Doch kürzlich zeigten sich die Huskys nicht von ihrer freundlichen, sondern von ihrer gefährlichen Seite, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung („WAZ“) berichtet. So war der Essener Ende November mit seinen fünf angeleinten Huskys in einem Waldstück unterwegs, als plötzlich eine Katze vor ihnen stand und fauchte.

Offenbar wurde dadurch der Jagdtrieb der Hunde geweckt – sie rannten hinter der Katze her. Die Wucht der losrennenden Tiere riss den Hundehalter zu Boden, zusätzlich brach ein Karabiner der Leine. Somit waren die Hunde im freien Lauf und verfolgten die Katze bis auf den Hof, auf dem sie lebte.

Essen: „Es ist nicht meine Schuld, sondern die der Katze“

Der Besitzer konnte nur etwa 200 Meter entfernt zusehen, wie die Katze von den Hunden zerfleischt wurde. Schließlich sammelte der Essener seine Tiere wieder ein und ging unbekümmert nach Hause. Einer Schuld ist er sich nicht bewusst, wie er gegenüber der „WAZ“ erklärt. „Es war nicht meine Schuld, sondern die der Katze“, schließlich habe das Tier die Huskys provoziert.

Die Besitzerin der Katzen sieht das anders, schreibt im Netz dazu: „„Immer diese billige Ausrede, die Leine wurde gerissen. Warum ist man mit sechs Huskys unterwegs? Sind wir in Alaska?“ Auch Elke Esser-Weckmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Essen, stellt klar, dass der Hundebesitzer seine Aufsichtspflicht „nicht in ausreichender Weise sichergestellt“ hat und nicht in der Lage war, „die Hunde zu halten“.

Dazu kommt, dass der schlimme Vorfall mit der Katze nicht der erste dieser Art war. Mehr dazu erfährst du im ganzen Artikel der „WAZ“.