Essen: Wilde Jagdszenen bei Kreisliga-Spiel ++ Schuss gefallen ++ Video zeigt krasse Szenen

Großeinsatz der Polizei in Essen! Am späten Sonntagnachmittag (12. Mai) ist es an der Hövelstraße in Essen während eines Fußballspiels zu einer Massenschlägerei gekommen. Auf dem Sportplatz sollen 60 Personen aufeinander losgegangen sein. Höchstwahrscheinlich sind bei der Auseinandersetzung auch Schüsse gefallen.

Nach Angaben der Polizei gab es zwei Leichtverletzte. Ob es sich bei den Beteiligten um Spieler oder Zuschauer handelte, ist derzeit ebenso unklar wie der Hintergrund der Schlägerei. Ein Video, das im Netz kursiert, zeigt die krassen Szenen.

Essen: Massenschlägerei bei Kreisligaspiel

Gegen 15.55 Uhr gingen bei der Essener Polizei zahlreiche Notrufe über eine gewalttätige Auseinandersetzung am Rande eines Kreisligaspiels ein. Nach unbestätigten Informationen hat es sich bei dem Fußballspiel um die Partie in der Essener Kreisliga A2 zwischen Al-ARZ Libanon Essen und RuWa Dellwig gehandelt. Das Spiel, das um 15 Uhr angepfiffen wurde, ist abgebrochen worden.

Bei dem Spiel waren zwischen 150 und 200 Personen anwesend. Mindestens 60 Personen gingen aufeinander los und prügelten sich. Zeugen berichten, dass bei der Schlägerei Messer eingesetzt wurden. Einige gaben an, auch Schussgeräusche gehört zu haben. Die Polizei bestätigte auf Anfrage von DER WESTEN, dass am Tatort eine Patronenhülse gefunden wurde. Die Auswertung der Hülse steht noch aus. Auch am Montagmorgen stand noch nicht fest, ob der Schuss aus einer scharfen Waffe abgefeuert wurde, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Nach der Massenschlägerei in Essen war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Justin Brosch

Nach derzeitigem Stand wurden zwei Personen leicht verletzt, eine davon mit oberflächlichen Schnittverletzungen, die nach ambulanter Behandlung noch am Abend entlassen wurde. Ein weiterer Beteiligter wurde durch eine körperliche Auseinandersetzung verletzt. Viele Beteiligte sind vor Ort geflüchtet. Die Polizei hatte starke Kräfte zusammengezogen, darunter zwei Hundertschaften. Kräfte der Hundertschaft stellten am Abend die Personalien von über 100 Personen auf dem Sportplatz fest.

Video zeigt schlimme Szenen

Ein Zuschauer des Fußballspiels hat die schrecklichen Szenen gefilmt. Darauf zu hören sind mehrere Schussgeräusche und zahlreiche Personen, die über den Sportplatz rennen. Auch Zuschauer laufen vom Platz, laut Zeugenaussagen waren auch Kinder bei dem Spiel anwesend. „Der hat eine Waffe“, hört man einen Zuschauer sagen. „Alle weg, alle weg, alle weg“, ruft ein anderer Mann.

Möglicher Clanbezug

Ein Polizeisprecher erklärte auf Anfrage von DER WESTEN, dass die Auseinandersetzung in Essen möglicherweise einen Clan-Bezug habe. Deshalb sind derzeit Ermittler des Kommissariats des Kommissariats zur Bekämpfung der Clankriminalität im Einsatz und haben die ersten Ermittlungen übernommen. Am Montag teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit, dass es noch keine weiteren Erkenntnisse zu der geflüchteten Gruppe gibt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen oder telefonisch unter 0201/829-0.