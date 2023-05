Essen: Alarm in Wohnhaus! Mann will Flüssigkeit anzünden ++ SEK nimmt ihn fest

Großlage für Polizei und Feuerwehr in Essen-Katernberg!

Am Mittwoch (24. Mai) soll ein Mann damit gedroht haben, in einem Mehrfamilienhaus an der Huestraße in Essen ein Feuer zu legen. Die Straße war zwischenzeitlich komplett gesperrt und mehrere Polizei- und Feuerwehrkräfte befanden sich im Einsatz. Sie evakuierten das Haus. Rund zwei Stunden nach Betätigung des Notrufs hat das Spezialeinsatzkommando den Tatverdächtigen festgenommen.

+++ Neuer Lotto-König in Essen! Doch er kommt nicht an „Chico“ ran +++

Essen: Mann droht mit Feuer

Nach Information von DER WESTEN soll ein 46-jähriger Mann eine bisher unbekannte Flüssigkeit im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Huestraße verschüttet haben. Das bestätigte auf Nachfrage auch die Polizei Essen.

Auch interessant: „Essen diese“ lässt die Bombe platzen! Diese Bands sind beim neuen Rüttenscheid-Fest am Start

Dann habe der Mann damit gedroht, diese anzuzünden. Demnach handelte es sich um einen brennbaren Stoff. Um welchen genau, konnte die Polizei bisher noch nicht ermitteln.

Großer Einsatz für Feuerwehr und Polizei in Essen! Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Mann setzt Gerichtsvollzieherin unter Druck

Zuvor soll eine Gerichtsvollzieherin am Morgen gegen 10.20 Uhr bei der Polizei Essen angerufen haben. Sie hatte die Behörde über zu dem Vorfall alarmiert, wie eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Offenbar sei der Essener ausgerastet, als die Gerichtsvollzieherin vor ihm stand und Zwangsräumung vollstrecken wollte. Er habe aggressiv reagiert. Dann verteilte er die Flüssigkeit über den Boden im Hausflur und warnte die Frau vor, er wolle das Haus anzünden.

Mehr Meldungen:

Feuerwehr und Polizei waren zahlreich vor Ort und evakuierten das gesamte Haus. Die Behörden riegelten zudem die Huestraße ab. Der Mann hatte sich in seiner Wohnung versteckt und die Tür verriegelt.

SEK schlägt in Essen zu

Eine Spezialeinheit konnte den 46-Jährigen gegen 12.45 Uhr festnehmen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Polizeigewahrsam. „Der Wohnungsinhaber wurde soeben durch die Polizei festgenommen“, twitterte die Behörde. Offenbar wurde er bei dem Einsatz leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.