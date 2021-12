Einsatz für die Feuerwehr Essen! In einem Haus in Heisingen ist ein Brand ausgebrochen.

Essen: Haus brennt in der Nacht lichterloh – Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Essen. Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr Essen!

Im Essener Stadtteil Heidhausen ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen. Noch Stunden später ist die Feuerwehr vor Ort und kämpft gegen die Flammen.

Essen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Die Feuerwehr Essen wurde um kurz vor 2 Uhr alarmiert. In der Straße „Zur Wöllenbök“ in Heidhausen stand ein Dach eines Hauses in Flammen.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Essen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Marius Schwarz

Für die Einsatzkräfte sollte es eine lange Nacht werden. Nach ersten Informationen breiteten sich die Flammen weiter aus. Auch am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist bislang noch nicht klar. Verletzte gibt es glücklicherweise keine, erklärte die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN.

Mehr Infos folgen. (abr)