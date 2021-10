Essen: Mann fällt Polizisten am Bahnhof auf – und führt sie zu Drogenlager mitten in der Stadt

Mit diesem Fund haben die Beamten am Hauptbahnhof Essen sicher nicht gerechnet als sie einen Reisenden kontrollierten.

Denn am Ende des Tages sollten sie ein Drogenlager mitten in Essen finden. Doch erst einmal der Reihe nach.

Essen: Polizisten beobachten mehrere Drogendeals und greifen zu

Am Mittwochabend nahmen Polizisten in Zivil am Hauptbahnhof in Essen einen 23-jährigen Mann aus Guinea fest. Der Grund dafür war, dass die Beamten mehrere mutmaßliche Drogendeals bei ihm beobachtetet hatten.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde die Polizei dann tatsächlich fündig und konnte neben mutmaßlichen Drogen auch Bargeld und mehrere Mobiltelefone sicherstellen.

Essen: Ermittler finden Drogenlager in Freisenbruch

Doch damit nicht genug. Weiter Ermittlungen in dem Fall führten die Polizisten letzten Endes zu einer Wohnung in Essen-Freisenbruch, die als mögliches Dorgenlager diente.

Nachdem ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss anordnete, begannen die Beamten damit, die Wohnung auf den Kopf zu stellen.

Essen: Beamte stellen über ein Kilo Drogen sicher

Und auch hier wurde die Polizei wieder fündig: Fast 1,2 Kilo unterschiedlicher Drogen konnten sichergestellt werden.

Dabei handelte es sich laut den Beamten mutmaßlich um 700 Gramm Heroin und 500 Gramm Kokain. Der 23-Jährige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an. (kk)