Essen und Dortmund: Gefährliches Virus irritiert Kinderärzte – „Kliniken ungewöhnlich voll“

Dortmund. Virus-Alarm in Essen und Dortmund!

Corona hält Deutschland noch immer im Würgegriff, trotz Impfungen, 3G- und 2G-Regelungen steigen die Inzidenzen wieder an, je näher es Richtung Winter geht. Doch auch ein anderes Virus gestaltet sich für Mediziner in Essen und Dortmund zum Problem: das RS-Virus.

Besonders gefährlich: Während Covid-19 bei Kindern eher harmlos verläuft, ist das RS-Virus insbesondere für diese empfindliche Gruppe gefährlich. Mit Auswirkungen für die Kinderärzte in Essen und Dortmund!

Essen und Dortmund: Gefährliches Virus irritiert Kinderärzte

Wenn Kinder Husten, Fieber und Appetitlosigkeit haben, könnte das auf eine Infektion mit dem RS-Virus hindeuten. Es bezeichnet das „Respiratorische Synzytial-Virus“, ist laut Robert-Koch-Institut weltweit verbreitet und wird durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen) verbreitet. Die Bronchien sind mit Schleim verstopft, es kommt nicht genug Sauerstoff in die Lunge. Je jünger die Kranken sind, desto kränker sind sie. In den härtesten Fällen müssen die Kinder beatmet und per Magensonde ernährt werden.

Das RS-Virus bereitet aktuell vielen Kinderärzten Kopfzerbrechen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Shotshop

In Mitteleuropa ist die Inzidenz eigentlich von November bis April am höchsten, also in den kalten Wintermonaten. Jetzt aber schrillen schon im Oktober bei Kinderärzten die Alarmglocken. In Essen sei sogar schon ab Juli das RS-Virus nachgewiesen worden, berichtet die „WAZ“. Einen Impfstoff gegen das RS-Virus gibt es noch nicht. Dorothee Renzel, Sprecherin des Elisabeth-Krankenhauses in Essen, zur „WAZ“: „Es ist ein früherer und heftigerer Start als in anderen Jahren. Irritierend ist, dass das Virus schon bei den aktuellen Temperaturen in Umlauf ist.“

Das RS-Virus:

bezeichnet das „Respiratorisches Synzytial-Virus“

nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist es weltweit verbreitet

Infektionen erfolgen über Tröpfchen, zum Beispiel beim Husten oder Niesen

das Virus ist laut Robert-Koch-Institut „einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere bei Frühgeborenen und Kleinkindern“

in Mitteleuropa ist die Inzidenz von November bis April am höchsten

Essen und Dortmund: Kinderklinik laut Direktor „ungewöhnlich voll“

Auch die Kinderklinik Dortmund hat mit einerungewöhnlich hohen Patientenzahl zu kämpfen. Klinikdirektor Dominik Schneider zu DER WESTEN: „Die Kinderklinik ist in der Tat ungewöhnlich voll, in den letzten Tagen aber etwas entspannter. In den letzten Wochen war die Situation dramatisch. Grund ist die RS-Viruswelle, mit vielen frühen und schweren Infektionen. Corona-Infektionen spielen bei uns keine Rolle.“

Die Kinderklinik Dortmund ist aktuell ungewöhnlich voll. Die Lage entspannt sich aber glücklicherweise. Foto: Ralf Rottmann / WAZ FotoPool

Seine Erklärung für das Phänomen: „Die RS-Virusinfektionen sind die Infektionen, die die Kinder im letzten Winter nicht erlebt haben und jetzt nachholen.“ Im vergangenen Winter hatte in Deutschland der Lockdown geherrscht. Andere Viren als Corona, also auch das RS-Virus, konnten sich viel weniger verbreiten und so hat sich das Immunsystem vieler Kinder sich nicht darauf einstellen können.

RS-Virus in Essen und Dortmund: Wegen Corona-Lockdown gibt es „Nachholeffekt“

Auch Jakob Maske, Bundessprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte (BKJV), erklärt das hohe Krankheitsaufkommen bei Kindern mit dem Lockdown-Winter 2020. Maske zu DER WESTEN: „Durch die Masken und die Lockdown-Maßnahmen gab es in den letzten Monaten kaum Infekte bei Kindern und Jugendlichen. Wir sehen jetzt so etwas wie einen Nachholeffekt. Dies führt jetzt zu geballten Infekten und auch zu Infekten, die zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich sind.“

Betroffenen Eltern rät er dazu, ihre Kinder oft an der frischen Luft spielen oder zum Sport gehen zu lassen. Das fördere ein gesundes Immunsystem. Maske betont aber auch: „Das Immunsystem der Kinder und Jugendlichen ist wegen des Lockdown nicht schlechter geworden. Es muss im Moment nur geballt Infekte abwehren.“

Bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass sich die Lage bald wieder bessert. Damit die Kleinen nach dem langen Lockdown endlich wieder dauerhaft Normalität erleben...