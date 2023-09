Essen: Neuer Laden am Hauptbahnhof – besonders SIE können sich freuen

Fliegender Wechsel am Hauptbahnhof Essen! Der eine Laden hatte grade erst seine Tore für immer geschlossen, schon eröffnet dort der nächste. Mit dieser Neuheit hätte jedoch keiner gerechnet.

Der Hamburger Schuhhändler Görtz muss wohl oder übel manche seiner Filiale an einigen Standorten in Essen schließen. Betroffen sind neben der Filiale an der Limbecker Straße und im Einkaufszentrum Limbecker Platz, auch das Geschäft am Hauptbahnhof. Letzteres steht jedoch nicht lange leer, sondern wird gleich von einem neuen Schuhgeschäft bezogen.

Trotz der Eröffnung am vergangenen Freitag (15. September) bleibt der neue Laden jedoch zunächst namenlos. „Leider konnten unser Logo und ein paar weitere Marketing-Materialien nicht pünktlich geliefert werden“, erklärt Inhaber Justin Kröger gegenüber der „WAZ“. Das Schuhgeschäft Rieker hat dafür für seine Kunden zwei andere Besonderheiten in petto.

Die neue Filiale öffnet nicht nur täglich von 8 bis 20 Uhr, sondern empfängt seine Kunden auch am Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Doch das war noch längst nicht alles! Die Filiale ist zudem mit einem integrieren Hermes-Paketshop ausgestattet, von dem aus Pakete und Päckchen direkt versendet werden können. „Da können die Reisenden auf dem Weg zur Arbeit Ihre Retouren abgeben,“ berichtet Kröger der „WAZ“ weiter. Das wird viele Kunden sicherlich freuen!

Trotz der erfolgreichen Eröffnungstage sei das Schuhgeschäft an seinem neuen Standort am Essener Hauptbahnhof jedoch noch nicht richtig angelaufen. Eine Vermutung legt nahe, dass dies an den noch sommerlichen Temperaturen liegen könnte, die die Kunden bisher davon abhält, sich mit winterfesten Schuhen auszustatten.

