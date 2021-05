Essen: Grugapark mit Ankündigung – „Wir haben etwas Neues“

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Der Grugapark in Essen macht seinen Besuchern eine Ankündigung.

Für viele gilt der Grugapark in Essen als ein absoluter Erholungsort: Ein Spaziergang im botanischen Garten, Tiere beobachten oder eine leckere Mahlzeit im Restaurant genießen: All das ist dort möglich.

Der Grugapark in Essen macht auf Facebook eine Ankündigung. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Essen: Grugapark ist ein vielseitiger Ort

Aber auch Sportfans aus Essen kommen im Grugapark voll auf ihre Kosten: Ob Joggen gehen, Inliner fahren oder ein bisschen Kraftsport an einem der dort aufgestellten Geräte – an Angeboten mangelt es auch hier nicht.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Bei so vielen Angeboten auf 65 Hektar Fläche kann man da schonmal den Überblick verlieren, oder? Dem will der Grugapark entgegenwirken – und macht seinen Besuchern eine Ankündigung via Facebook.

Essen: Grugapark macht eine Ankündigung

„Wir haben was Neues: Unsere druckfrischen Orientierungspläne erhaltet ihr ab sofort für 1 Euro an den Kassen – damit ihr euch nicht bei uns verirrt. Und ein Extra enthält der Plan noch für zu Hause. Nach dem Parkbesuch könnt ihr euch die Rückseite des Plans – ein Foto des Irrgartens – als Poster zu Hause aufhängen“, schreibt der Grugapark in seinem Social-Media Beitrag.

Na, da dürfte einem Besuch im Grugapark auch für Ortsfremde kein Problem mehr sein…

