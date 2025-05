Essen: Grugabad eröffnet am Feiertag – doch die bittere Nachricht folgt sogleich

Mit der bevorstehenden Sommerzeit steht nun auch allmählich die Freibadsaison in den Startlöchern. Die meisten Bäder starten Anfang Mai in die Saison – so auch das Grugabad in Essen. Bis September können Freibadgänger unter freiem Himmel schwimmen gehen und die Sonne genießen.

Doch zur Eröffnung am 1. Mai verkündet das Grugabad in Essen seinen Gästen nun eine etwas unschöne Nachricht – und die betrifft vor allem die Kleinsten. Denn nicht jeder wird zum Saisonauftakt voll auf seine Kosten kommen…

Grugabad Essen hat Einschränkungen

Wie das Freibad auf seiner Webseite preisgibt, werden nicht direkt alle Bereiche zur Verfügung stehen. „Im Zuge der abschließenden Vorbereitungen auf die Freibadsaison traten in der vergangenen Woche im Nichtschwimmerbecken des Grugabads Schäden an den Fliesenbelägen auf. Aufgrund des Ausmaßes der Schäden kann das Nichtschwimmerbecken daher zum Saisonstart am Donnerstag, 1. Mai, nicht genutzt werden“, heißt es.

Für kleine Wasserratten bedeute das jetzt also erst mal: Sie müssen sich noch etwas gedulden! „Die Reparaturarbeiten beginnen in der ersten Maiwoche und sollen bis zu den Sommerferien beendet sein, so dass dieses Becken dann auch wieder genutzt werden kann“, wird in der Mitteilung weiter erklärt. Die Sport- und Bäderbetriebe Essen wollen die Besucher aber regelmäßig über die Fortschritte sowie die voraussichtliche Wiedereröffnung informieren.

Die übrigen Bereiche des Grugabads in Essen sind aber für alle Besucher frei zugänglich. So können Freibad-Freunde ausgiebig im Schwimmerbecken schwimmen, im Wellenbecken toben sowie vom Sprungturm springen. Ein kleines Trostpflaster gibt es aber für die Kleinsten: „Damit Kinder weiterhin unbeschwerten Badespaß erleben können, steht in der Auslaufzone im Wellenbecken ein ausgewiesener Flachwasserbereich zur Verfügung.“