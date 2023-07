Dramatisches Unglück am Dienstagnachmittag (11. Juli)! In der Ruhr im Grenzgebiet zwischen Essen und Bochum soll ein Kind verunglückt sein, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt. Schnell wurde die Lage unter anderem für die Feuerwehr Bochum und die Polizei zum Großeinsatz.

Das verunglückte Kind, das unweit der Eisenbahn- und Fußgängerbrücke in die Ruhr gegangen war, soll zehn Jahre alt sein. Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, wollte ein Feuerwehrsprecher zunächst nicht mitteilen. Doch klar ist: Das Kind musste längere Zeit reanimiert werden.

Essen: Unglücksort in Höhe des Eisenbahnmuseums Dahlhausen

Gegen 15.30 Uhr sollen Passanten die Feuerwehr alarmiert haben, weil angeblich zwei Kinder in die Ruhr gegangen und nicht wieder aufgetaucht waren. Eines der beiden Kinder – ein zehnjähriger Junge – konnte schnell unweit des Ufers geborgen werden. Aus drei Metern Tiefe zogen sie das leblose Kind. Die Unglücksstelle in der Ruhr soll sich in Höhe des Eisenbahnmuseums Dahlhausen in Essen befunden haben.

Weiträumig wurde auch nach einem weiteren Kind gesucht. Neben den Feuerwehrkameraden rückten auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Technische Hilfswerk (THW) sowie die Polizei aus. Auch zwei Hubschrauber wurden bei der Bergung auf der Suche nach einem zweiten Kind eingesetzt.

In der Ruhr in Höhe des Eisenbahnmuseums Dahlhausen (Essen) ist am Dienstagnachmittag (11. Juli) ein Kind verunglückt. Foto: Justin Brosch

Im Wasser konnte allerdings kein weiteres Kind entdeckt werden, sodass die Einsatzkräfte ihre Suche abbrachen. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Unfalls konnte ein Sprecher der Feuerwehr noch nicht mitteilen. Die Angehörigen des verunglückten Kindes wurden vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut.

Nach aktuellen Informationen der Feuerwehr (mit Stand von 18.35 Uhr) konnte der Junge erfolgreich reanimiert werden. Das Kind schwebe aber in Lebensgefahr und sei in eine Klinik gebracht worden.

Essen: Schrecklicher Fall in Frohnhausen

Im Essener Stadtteil Frohnhausen wurde dagegen ein grausiger Fund gemacht. Schon am 30. Mail endeckten Ermittler in einer Wohnung an der Adelkampstraße die Leiche einer Frau. Dabei soll es sich um eine 86-Jährige gehandelt haben.

Weitere News:

Schnell stand ein schrecklicher Verdacht im Raum. Wurde die Seniorin aus Essen getötet? Ausgerechnet ein 29-Jähriger steht unter Mordverdacht – und dieser soll sich immer weiter erhärten. Nun gibt es auch erste Hinweise zum Motiv des Tatverdächtigen. >>> Hier geht’s zum Artikel.