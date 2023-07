So langsam scheint sich das grausige Bild des Verbrechens zusammenzufügen! Die Polizei Essen fand am 30. Mai eine Frauenleiche in einer Wohnung in Frohnhausen. Eine 86-Jährige wurde mutmaßlich getötet. Inzwischen nahm die Polizei eine Tatverdächtige (29) fest – und gegen sie erhärtet sich immer mehr der Verdacht!

Nach einem eingegangenen Notruf machten sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zu einer Wohnung an der Adelkampstraße in Essen-Frohnhausen auf. Dort entdeckten sie die Leiche der Seniorin, die durch mehrere Messerstiche getötet wurde.

Essen: Frau aus Geldgier getötet?

Zunächst brauchte die Polizei dringend Zeugen, um den Fall aufzuklären. Deshalb suchte eine Mordkommission das nähere Umfeld der Toten ab, um auf Hinweise zu stoßen. Plakate mit einem Zeugenaufruf wurden aufgehängt.

Als Tatverdächtige gilt die 29-jährige Haushaltshilfe der Getöteten. Sie soll ihr Opfer schon im Vorfeld bestohlen haben. Die Polizei nahm die Verdächtige am 22. Juni fest, einen Tag später schickte sie ein Haftrichter in U-Haft. Jetzt stellten die Ermittler bei ihr mehrere Schmuckgegenstände der toten Seniorin sicher.

Polizei findet Goldschmuck bei Verdächtiger

Darunter befinden sich eine goldene Armbanduhr, mehrere goldene Ohrringe, die mit Steinen versetzt sind, und mehrere goldene Ketten. Außerdem fanden sie einen goldenen Anhänger, der mit dem Sternzeichen „Schütze“ versehen ist, einen Herzanhänger und mehrere Ringe. In einem der Ringe ist der Name „Peter“ und ein Datum aus den 1980er-Jahren eingraviert.

Mehr News:

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei diesem Schmuck um Diebesgut handelt. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Hinweise, veröffentlicht Fotos des Schmucks auf einer eigens eingerichteten Hinweisseite, die du hier finden kannst. Wenn du eines der Schmuckstücke wiedererkennen kannst oder die oder den Besitzer kennst, bittet dich die Kripo unter 0201 8290 um Hinweise.