Essen trauert um „Glockenhorst“ – rührende Aktion geht RWE-Fans unter die Haut

Sein Name: Horst Gehle. Seine Instrumente: Glocke, markanter Bart und kernige Sprüche. Sein Verein: Rot-Weiss Essen. Doch „Glockenhorst“ war nicht nur in der RWE-Fan-Szene eine Kultfigur. Ganz Fußball-Deutschland kannte die Fan-Legende aus dem Ruhrpott.

Nach seinem Tod nehmen selbst die in Essen verhassten Fans des FC Schalke 04 Anteil (mehr dazu hier >>>). Jetzt organisiert die Fan-und Förderabteilung von Rot-Weiss Essen eine Spendenaktion, um „Glockenhorst“ eine würdige Beerdigung zu ermöglichen. Die ersten Reaktionen darauf rühren RWE-Fans zu Tränen.

++ RWE-Fans trauern um Vereins-Legende „Glockenhorst“ – „Für immer unvergessen“ ++

Essen organisiert Spenden-Aktion für „Glockenhorst“

So meldete sich nach Bekanntwerden der Spendenaktion (mehr dazu hier >>>) das Bestattungsinstitut „Buiting“: „Für die Beerdigung von Horst spenden wir natürlich gerne die offizielle RWE-Urne“, heißt es in einem Kommentar unter dem Aufruf der RWE-Fan-Abteilung. Die reagiert umgehend: „Ganz stark. Großen Dank.“

Und auch die RWE-Fans sind voller Dankbarkeit. „Eine tolle Geste“, lobt einer von vielen. Andere regen an, beim nächsten Heimspiel von Rot-Weiss Essen am Mittwoch (23. Oktober) gegen den SC Verl Pfandbecher für die Beisetzung von „Glockenhorst“ zu spenden. Eine Aktion, die der Verein ausdrücklich unterstützt. Der Verein hat noch eine weitere Botschaft für die Fans.

RWE kündigt Gedenkminute an

So soll es vor dem Spiel gegen den SC Verl eine Gedenkminute für „Glockenhorst“ geben. RWE bittet seine Fans daher, bereits 20 Minuten vor Anstoß (19 Uhr) am Platz zu sein. Nach der Gedenkminute soll ein Lied in Gedenken an den verstorbenen Kult-Fan gespielt werden:

„Glockenhorst war im Umfeld von RWE, und weit darüber hinaus, jedem ein Begriff. Die breite Anteilnahme an seinem Tod zeigt, wie beliebt und geschätzt er war. Durch die Gedenkminute möchten wir gemeinsam Abschied von ihm nehmen“, sagt Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von RWE.

In Abstimmung mit nahestehenden Weggefährten und Angehörigen sei für „Glockenhorst“ ein Ehrenplatz auf dem RWE-Fan-Friedhof (Matthäusfriedhof) in Essen-Borbeck reserviert. Wer für die Beisetzung spenden will, sei herzlich eingeladen. Der Verein verspricht: „Sofern die Spenden den finanziellen Bedarf für die Beisetzung übertreffen, werden die Mittel im Sinne vom Glockenhorst verwendet.“