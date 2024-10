Essen trauert um RWE-Legende „Glockenhorst“ – plötzlich schalten sich Schalker ein

Ganz Essen trauert um die RWE-Legende“Glockenhorst“. Seit der traurigen Nachricht über seinen Tod (mehr hier >>>) teilen Menschen aus der Ruhrpott-Stadt ihre Erinnerungen an den Kult-Fan aus dem Rot-Weiss-Essen-Block. Denn beinahe jeder Essener hat eine besondere Anekdote mit „Glockenhorst“ erlebt.

An einige erinnert auch die Fan- und Förderabteilung Rot-Weiss Essen. Neben den Anekdoten haben die Mitglieder allerdings noch ein weiteres wichtiges Anliegen.

„Er nahm alle Strapazen auf sich, um unsere Roten bei jeder Gelegenheit zu begleiten. Man konnte sich stets auf ihn verlassen: Glockenhorst war immer da.“ Mit diesen Worten huldigt die RWE-Fanabteilung dem verstorbenen RWE-Fan und erinnert dabei an goldene Anekdoten: „Unvergessen bleibt, wie er den stärksten Oberhausener zum Tanzen auffordern wollte, oder das ‚Wunder von Köln‘, als er nach einem Tor für uns aus seinem Rollstuhl sprang und viele verdutzte Ordner um sich herum zurückließ.“

„Seine gute Seele sowie seine Leidenschaft und Treue zu unserem Verein werden wir nie vergessen“, heißt es weiter. Weil jeder um die finanziell prekäre Lage des Kult-Fans weiß, hat die RWE-Fan-und Förderabteilung nun eine Aktion ins Leben gerufen. „Um Glockenhorst eine würdige Beisetzung zu ermöglichen, haben wir ein Paypal-Konto eröffnet. Wer möchte, kann gerne spenden.“

Selbst Schalker wollen spenden

Wer einen Beitrag leisten will, soll bei der Überweisung an das Paypal-Konto (hier geht es zum Link >>>) im Betreff „Glockenhorst“ angeben. Dann könne das Geld zugeordnet werden. Nicht nur unter den RWE-Fans löste die Nachricht tiefe Trauer aus.

Selbst aus dem Lager des in Essen verhassten königsblauen Anhangs gingen Beileidsbekundungen in die Nachbarstadt. „Darf man auch als Schalker spenden?“, fragt ein Schalke-Fan bei Facebook und stellt klar: „Bin natürlich kein RWE Fan… Aber den Glockenhorst hab ich oft genug in der 109 getroffen.“ Zahlreiche RWE-Fans signalisieren mit einem „Daumen hoch“, dass die Anteilnahme geschätzt wird. Bei echten Typen wie „Glockenhorst“ sind die Fans zwar in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint.