Essen: Fußball-Stars dreist bestohlen – Polizei sucht IHN mit Foto

Einfach nur schamlos! Da haben Spieler einer auswärtigen Nationalmannschaft in einem Essener Hotel übernachtet und wurden einfach bestohlen. Der Unbekannte ging dabei besonders hinterhältig vor.

Jetzt teilt die Polizei Essen Fotos von dem Tatverdächtigen und erhofft sich darauf Hinweise auf seine Identität und seinen Aufenthaltsort.

Essen: Nationalspieler aus Hotel heraus beklaut

Der Coup spielte sich in einem Hotel an der Huyssenalle ab. Am 19. Juni war dort die Fußballnationalmannschaft aus Kolumbien zu Gast für ein Spiel gegen die deutsche Elf. An dem Sommertag soll sich dann ein Dieb in das Hotel eingeschlichen haben.

Er hätte sich gegenüber den Rezeptionisten als Mitarbeiter der Fußballmannschaft ausgegeben, um sich so Zugang zu zwei Hotelzimmern zu verschaffen. Zur Tatzeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr soll er sich nach Lust und Laune an dem Gepäck der Spieler bedient haben.

Dieb stiehlt Luxus-Artikel und flüchtet

Bepackt mit Bargeld, Halsketten und Luxusuhren sei der Unbekannte dann abgehauen. Stand jetzt habe ihn niemand gesehen, wohin er flüchtete, ist unbekannt. Doch zum Glück wird das Hotel videoüberwacht. Und auf den Aufnahmen ist der mutmaßliche Dieb sehr gut zu erkennen.

Anhand mehrerer Fotos sucht nun das Kriminalkommissariat 34 der Essener Polizei nach dem Mann. Die Ermittler schätzen ihn auf circa 50 Jahre. Zur Tatzeit trug er ein hellblaues langes Hemd, eine schwarze Stoffhose. Der schwarzhaarige Mann mit dunklen Augen und von untersetzter Statur habe zudem Fan-Shirts der kolumbianischen Nationalmannschaft bei sich getragen.

Wer den Mann auf den Bildern erkennt, soll sich bei der Essener Polizei unter der Telefonnummer 0201 829 0 melden.